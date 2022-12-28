2022 onlara yaramadı! Teknoloji patronları, milyarlarca dolar kaybetti

New York Post'un haberine göre; ABD'nin "teknoloji patronları" bu yıl milyarlarca dolar kaybetti. Anlaşılan o ki Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk, Musk'ın uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos, metaverse hedefine ulaşmaya çalışan Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi isimlere 2022 pek yaramadı.
Tesla ve Twitter'ın patronu olan Elon Musk'ın yüksek miktardaki kaybı dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk'ın net serveti 3 Ocak 2022'de 304 milyar doları görmüştü. Bloomberg, 27 Aralık 2022'de ünlü milyarderin net servetini 130 milyar dolar olarak hesapladı. 3 Ocak'ta Tesla'nın hisselerinin fiyatı ise 400 dolardı. Bugün ise 109 dolar civarında.
Musk'ın uzay araştırmaları konusundaki en büyük rakibi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2022'de onlarca milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre onun net serveti 3 Ocak'ta 196 milyar dolardı. Ancak aynı kaynakta 27 Aralık 2022'de net serveti 106 milyar dolar olarak hesaplandı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Jeff Bezos halihazırda dünyanın en zengin 6. kişisi.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise 3 Ocak 2022 günü 126 milyar dolar net servete sahipti. Ancak 27 Aralık 2022'de Zuckerberg'in net servetinin 44,4 milyar dolara düştüğü görüldü. Zuckerberg, bir zamanlar dünyanın en zengin yedi kişisi arasındaki demirbaş isimlerdendi. Ancak bugünlerde Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre listenin 25. sırasında yer alıyor.
Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'de sıra. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 28 Aralık 2022 tarihinde Page, 82,3 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 10. kişisi olarak gösterildi. Brin ise 11. sırada ve Page'in hemen arkasında. Net serveti 78,8 milyar dolar değerinde. Bu değer, 2 Şubat 2022'de 126 milyar dolardı. Aynı tarihte Page'in net serveti ise 131 milyar dolardı.
Bill Gates, Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Net serveti, 2022'nin ilk gününde 138 milyar dolardı. Fakat 27 Aralık 2022'de net serveti 109 milyar dolar olarak değerlendirildi.