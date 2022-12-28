2022 onlara yaramadı! Teknoloji patronları, milyarlarca dolar kaybetti

ELON MUSK

Tesla ve Twitter'ın patronu olan Elon Musk'ın yüksek miktardaki kaybı dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk'ın net serveti 3 Ocak 2022'de 304 milyar doları görmüştü. Bloomberg, 27 Aralık 2022'de ünlü milyarderin net servetini 130 milyar dolar olarak hesapladı. 3 Ocak'ta Tesla'nın hisselerinin fiyatı ise 400 dolardı. Bugün ise 109 dolar civarında.