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2022 onlara yaramadı! Teknoloji patronları, milyarlarca dolar kaybetti

28.12.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji denildiğinde akla gelen ilk isimler, genelde sahip oldukları servetler teknoloji devlerine bağlı olan "teknoloji milyarderleri" oluyor. Bu milyarderlerden belki de en ünlüleri bu yıl milyarlarca dolar kaybetti. Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk, Musk'ın uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos, metaverse hedefine ulaşmaya çalışan Meta CEO'su Mark Zuckerberg bu isimlerden sadece birkaçı.

New York Post'un haberine göre; ABD'nin "teknoloji patronları" bu yıl milyarlarca dolar kaybetti. Anlaşılan o ki Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk, Musk'ın uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos, metaverse hedefine ulaşmaya çalışan Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi isimlere 2022 pek yaramadı.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNE İYİ GELMEYEN YIL: 2022

ELON MUSK

ELON MUSK

Tesla ve Twitter'ın patronu olan Elon Musk'ın yüksek miktardaki kaybı dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk'ın net serveti 3 Ocak 2022'de 304 milyar doları görmüştü. Bloomberg, 27 Aralık 2022'de ünlü milyarderin net servetini 130 milyar dolar olarak hesapladı. 3 Ocak'ta Tesla'nın hisselerinin fiyatı ise 400 dolardı. Bugün ise 109 dolar civarında.

JEFF BEZOS

JEFF BEZOS

Musk'ın uzay araştırmaları konusundaki en büyük rakibi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2022'de onlarca milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre onun net serveti 3 Ocak'ta 196 milyar dolardı. Ancak aynı kaynakta 27 Aralık 2022'de net serveti 106 milyar dolar olarak hesaplandı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Jeff Bezos halihazırda dünyanın en zengin 6. kişisi.

MARK ZUCKERBERG

MARK ZUCKERBERG

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise 3 Ocak 2022 günü 126 milyar dolar net servete sahipti. Ancak 27 Aralık 2022'de Zuckerberg'in net servetinin 44,4 milyar dolara düştüğü görüldü. Zuckerberg, bir zamanlar dünyanın en zengin yedi kişisi arasındaki demirbaş isimlerdendi. Ancak bugünlerde Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre listenin 25. sırasında yer alıyor.

LARRY PAGE VE SERGEY BRIN

LARRY PAGE VE SERGEY BRIN

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'de sıra. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 28 Aralık 2022 tarihinde Page, 82,3 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 10. kişisi olarak gösterildi. Brin ise 11. sırada ve Page'in hemen arkasında. Net serveti 78,8 milyar dolar değerinde. Bu değer, 2 Şubat 2022'de 126 milyar dolardı. Aynı tarihte Page'in net serveti ise 131 milyar dolardı.

BILL GATES

BILL GATES

Bill Gates, Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Net serveti, 2022'nin ilk gününde 138 milyar dolardı. Fakat 27 Aralık 2022'de net serveti 109 milyar dolar olarak değerlendirildi.

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Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos Mark Zuckerberg Larry Page sergey brin

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