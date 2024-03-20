31 Mart'a sayılı günler kala 7 büyükşehirin anket sonuçları belli oldu: Bursa ve Ordu'da tablo değişiyor...

Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi hareketli günler yaşıyor. Birçok ilde bıçak sırtı devam eden seçim yarışında araştırma şirketleri de anket sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma; Bursa, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Trabzon, Adana ve Ordu'da seçmenlere, "Bu Pazar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Anket sonuçlarında Ordu ve Bursa'da AK Parti'nin geride çıktığı görüldü. AK Parti'nin yerini o iki parti aldı. İşte tüm detaylar!
DEM Parti (Serra Bucak):%59.8
AK Parti (Mehmet Halis Bilden):%25.4
Hür Dava Partisi (Faruk Dinç):%3.6
CHP (Cafer Pekdemir):%3.3
Yeniden Refah Partisi (Hikmet Kaplan):%2.7
İYİ Parti (Ahmet Çakır):%1.1
Diğer:%4.1
CHP (Zeydan Karalar):%40.3
AK Parti (Fatih Mehmet Kocaispir):%39.2
İYİ Parti (Ayyüce Türkeş Taş):%7.6
DEM Parti (Mahfuz Güleryüz):%4.6
Zafer Partisi (Umut Yanar):%2.2
Yeniden Refah Partisi (Selahattin Baysal):%1.8
Diğer:%4.3
CHP (Vahap Seçer):%42.9
MHP (Serdar Soydan):%39.7
İYİ Parti (Mahmut Bülent Özkan):%5.5
Zafer Partisi (Emircan Çatıkkaş):%2.2
Yeniden Refah Partisi (İzzeddin Alkan):%1.7
Diğer:%8.0