31 Mart'a sayılı günler kala 7 büyükşehirin anket sonuçları belli oldu: Bursa ve Ordu'da tablo değişiyor...

Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi hareketli günler yaşıyor. Birçok ilde bıçak sırtı devam eden seçim yarışında araştırma şirketleri de anket sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma; Bursa, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Trabzon, Adana ve Ordu'da seçmenlere, "Bu Pazar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

