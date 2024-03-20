HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 31 Mart'a sayılı günler kala 7 büyükşehirin anket sonuçları belli oldu: Bursa ve Ordu'da tablo değişiyor...

31 Mart'a sayılı günler kala 7 büyükşehirin anket sonuçları belli oldu: Bursa ve Ordu'da tablo değişiyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye haftaya pazar günü yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumda. Yapılan anketler seçmenin eğilimini belirleyebilmek adına kritik ipuçları barındırıyor. Son olarak ASAL Araştırma'nın 7 büyükşehirde anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçlar, Bursa ve Ordu'da hesapları değiştiren bir tablonun ortaya çıktığını gösteriyor.

Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi hareketli günler yaşıyor. Birçok ilde bıçak sırtı devam eden seçim yarışında araştırma şirketleri de anket sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma; Bursa, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Trabzon, Adana ve Ordu'da seçmenlere, "Bu Pazar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Yerel Seçim 2024

31 Mart'a sayılı günler kala 7 büyükşehirin anket sonuçları belli oldu: Bursa ve Ordu'da tablo değişiyor...

Anket sonuçlarında Ordu ve Bursa'da AK Parti'nin geride çıktığı görüldü. AK Parti'nin yerini o iki parti aldı. İşte tüm detaylar!

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

DEM Parti (Serra Bucak):%59.8

AK Parti (Mehmet Halis Bilden):%25.4

Hür Dava Partisi (Faruk Dinç):%3.6

CHP (Cafer Pekdemir):%3.3

Yeniden Refah Partisi (Hikmet Kaplan):%2.7

İYİ Parti (Ahmet Çakır):%1.1

Diğer:%4.1

ADANA

ADANA

CHP (Zeydan Karalar):%40.3

AK Parti (Fatih Mehmet Kocaispir):%39.2

İYİ Parti (Ayyüce Türkeş Taş):%7.6


DEM Parti (Mahfuz Güleryüz):%4.6

Zafer Partisi (Umut Yanar):%2.2

Yeniden Refah Partisi (Selahattin Baysal):%1.8

Diğer:%4.3

MERSİN

MERSİN

CHP (Vahap Seçer):%42.9

MHP (Serdar Soydan):%39.7

İYİ Parti (Mahmut Bülent Özkan):%5.5

Zafer Partisi (Emircan Çatıkkaş):%2.2

Yeniden Refah Partisi (İzzeddin Alkan):%1.7

Diğer:%8.0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Adana Bursa Diyarbakır Hatay Mersin Ordu Trabzon anket büyükşehir Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Prof. Dr. Ercan: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun"

Prof. Dr. Ercan: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun"

Selahattin Demirtaş devreye giriyor

Selahattin Demirtaş devreye giriyor

Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.