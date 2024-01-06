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  4. 6 Şubat depremlerinde İsias Otel yıkılmıştı! Sahibinden bir akılalmaz açıklama daha: Bakın bu sefer ne dedi

6 Şubat depremlerinde İsias Otel yıkılmıştı! Sahibinden bir akılalmaz açıklama daha: Bakın bu sefer ne dedi

06.01.2024 19:13 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel de yıkılmıştı. 72 kişiye mezar olan otelle ilgili davanın duruşmasında tutuklu otel sahibi bir akılalmaz açıklamaya daha imza attı. Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt "Dolayısıyla bana ve evlatlarıma atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7.2 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de, KKTC'den voleybol turnuvası için gelen, aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybettiği soruşturmada 5 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Ocak tarihinde başlayan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 150 kişilik salonunda görülen davanın 4'üncü duruşması, sırasıyla sanıkların dinlenmesi ile devam etti.

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"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, işini doğru bir şekilde yaptığını ileri sürdü. Depremin 7.7 değil de 7.2 şiddetinde meydana gelmesi durumunda otelin yıkılmayacağını iddia eden Bozkurt, daha önce olan depremde otelde bir çatlak dahi meydana gelmediğini ileri sürdü. Bozkurt, otelinde yaşamını yitiren her bir birey için kahrolduğunu belirtti. 

Bozkurt, "Tek tip demir kullanıldı denilmesini kabul etmiyorum. 18'lik, 22'lik, 12'lik ve 8'lik demirlerim var. En ince demirlerim de 8’lik demir. Hep kum üzerinde duruldu. Bütün yapılarda, imar kanunlarına göre tavan tabyalarında aspolen kullanılıyor. Bu malzeme çok hafif, dolayısıyla herhangi bir darbede de o aşağı düştüğü zaman yaranmaya sebebiyet vermemesi için hafif bir malzemedir. Tavanlarda da kullanılır." dedi. 

"SUÇLU OLMADIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

"SUÇLU OLMADIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Kendisinin hiç kusurunun olmadığını öne süren sanık Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremde 850 bin bina yıkıldı, 52 binden fazla ölü var. Benim binamda da 72 kişi öldü. Ben de kahroldum. Yaşayamıyorum. Acıyı yaşıyorum. Yaşayan bir ölüyüm. Depremin acısını ben de yaşadım. Ailemden 300 kişi hayatını kaybetti. Ben de deprem sırasında yaralandım. 73 yaşındayım. Deprem günü su yok, kalacak yer yok. Ben ilk başta buradan ayrılmam dedim ama daha sonra ailemin isteğiyle Aksaray’a gittim. Ben kaçmadım. Kaçan insan teslim olur mu? Ben ve evlatlarım kendimiz teslim olduk. Depremin şiddeti bütün dünyayı yasa boğdu. Eğer bu şiddette bir deprem 10 sene önce olsaydı, 10 sene önce bu felaketi yaşayacaktık. Bu kaç yılın biriken enerjisiydi.

Bu depremin geçtiği fay, bir tek İsias’ın altında oluşmamıştır. Tüm Adıyaman’dan geçen fayda yıkım olmuştur. Biz suçlu değiliz, bize atılan iftiraların hepsini reddediyorum. Otelimde hayatını kaybeden yavruların hepsinin acısını ben de yaşıyorum. Benim ailelere hiç sözüm yok, ne deseler haklılar ama yüce adaletimize de güveniyorum. Bizim iftiralara değil, adalete ihtiyacımız var. Bu arada ben suçlu olmadığım için pişman değilim. Ama acım çok büyük. Eğer acımı pişmanlık olarak kabul edeceklerse eyvallah. Ben suçsuzum. Tek suçlu deprem. Benim 7 tane ameliyat olmam gerekiyor. Rahatsızlıklarımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Kahramanmaraş
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