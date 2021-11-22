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  4. Acil durumlarda dışarı çıkmalarına izin var! Avusturya'da tam kapanma başladı

Acil durumlarda dışarı çıkmalarına izin var! Avusturya'da tam kapanma başladı

22.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'da koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında ilan edilen 10 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

ACİL DURUMLARDA EVLERİNDEN ÇIKABİLECEKLER

Yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

ZORUNLU AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi. Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

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Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

VİYANA'DA CADDE VE SOKAKLAR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Avusturya
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