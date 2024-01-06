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  4. AK Parti'nin masasındaki son anket! Adayın açıklanmasına 1 gün kala duyuruldu: Özellikle 'İstanbul' vurgusu

AK Parti'nin masasındaki son anket! Adayın açıklanmasına 1 gün kala duyuruldu: Özellikle 'İstanbul' vurgusu

06.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye adım adım seçime giderken yarın kritik bir eşik daha aşılacak. AK Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yarışacak adayını açıklayacak. Adayın açıklanmasına saatler kala AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan gelen anket açıklaması dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'da son durum ne? Son anketlerde ne değişti? İşte yanıtları...

Türkiye'de yaşanan her seçim gibi 31 Mart seçimleri de tarihi bir önem taşıyor. Seçimlerde ise en çok büyükşehir seçmenlerinin tercihi merak ediliyor. Ankara ve İstanbul'da kıyasıya bir yarış beklenirken gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı İstanbul adayına çevrildi. CHP, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile seçime giderken AK Parti'nin açıklayacağı aday ise merak ediliyor.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEÇİM POLİTİKASI

İstanbul adayı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta AK Parti'nin Ankara'da yeni yaptığı binada düzenlenecek programla, kalan büyükşehir ve illerin tamamı ile seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi. Yavuz, MHP ile tamamladıkları görüşmelerin detaylarını da paylaştı.

22 İLDE MHP İLE YARIŞACAKLAR

22 İLDE MHP İLE YARIŞACAKLAR

13 toplantı yaptıklarını aktaran Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz." dedi.

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüştü. Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

Kritik toplantıya saatler kala son kulis bilgileri geldi. Haber 7 yazarı Mehmet Acet köşesine, AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'la görüşmesini taşıdı. Yavuz görüşmede adayın nasıl belirlendiği ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

Bu sefer acayip bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. Mevcut başkandan memnun musunuz diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı. Bu çok değerliydi. Cumhurbaşkanımız herkesle konuştu. Yüzde 100 üne söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ak parti anket erdoğan
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