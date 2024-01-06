AK Parti'nin masasındaki son anket! Adayın açıklanmasına 1 gün kala duyuruldu: Özellikle 'İstanbul' vurgusu

Türkiye'de yaşanan her seçim gibi 31 Mart seçimleri de tarihi bir önem taşıyor. Seçimlerde ise en çok büyükşehir seçmenlerinin tercihi merak ediliyor. Ankara ve İstanbul'da kıyasıya bir yarış beklenirken gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı İstanbul adayına çevrildi. CHP, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile seçime giderken AK Parti'nin açıklayacağı aday ise merak ediliyor.
İstanbul adayı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta AK Parti'nin Ankara'da yeni yaptığı binada düzenlenecek programla, kalan büyükşehir ve illerin tamamı ile seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi. Yavuz, MHP ile tamamladıkları görüşmelerin detaylarını da paylaştı.
13 toplantı yaptıklarını aktaran Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz." dedi.
AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüştü. Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.
Kritik toplantıya saatler kala son kulis bilgileri geldi. Haber 7 yazarı Mehmet Acet köşesine, AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'la görüşmesini taşıdı. Yavuz görüşmede adayın nasıl belirlendiği ile ilgili şu ifadelere yer verdi;
Bu sefer acayip bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. Mevcut başkandan memnun musunuz diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı. Bu çok değerliydi. Cumhurbaşkanımız herkesle konuştu. Yüzde 100 üne söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.