Alper Gezeravcı'yı ayın önünden geçerken fotoğraflayacak! Emekli olduktan sonra başladı... İlk Türk astronot sayesinde hayallerine kavuşacak

EMEKLİLİLİĞİNİN TADINI GÖKYÜZÜNÜ GÖZLEMLEYEREK ÇIKARIYOR

Şenol Şanlı “Burası benim evimin bodrumu. Yaklaşık 24 yıl önce burada hobimi keşfettim, gökyüzüne merakım olduğunu keşfettim. Gökyüzü ile ilgili kendimi yetiştirmeye çalıştım. Teleskop aynası yapmayı öğrendim, daha sonra yapmaya başladım. İç bükey aynalar yapıyoruz. Bu aynaların yapma süreci uzun bir zaman alıyor. Hiç başından ayrılmazsanız bir aynanın yapımı 20 saat sürüyor. İnsan eliyle yapılabilen en hassas yüzeyi elde ediyoruz. Aynamızın yüzeyi bittikten sonra optik testlerini yapıyoruz. Daha sonra da bunu alüminyum kaplamaya gönderiyoruz. Kaplama sonra elimizdeki ürün tamamen ayna özelliğini taşıyor. Geriye sadece teleskop tüpüne yerleştirmek kalıyor. Burada ikincil bir ayna daha kullanıyoruz. Focuser dediğimiz sistemlerle bir teleskopumuz oluşuyor” ifadelerini kullandı.