Başucunuza koyduğunuz mucizevi ikilinin etkisini ertesi gün fark edeceksiniz! Hastalıklarla savaşıyor

Gribe yakalanmak dayanılmaz yorgunluk hissiyatı ile yaşam kalitesinin oldukça düşmesine neden oluyor. Gribin etkilerini azaltmak için doğru adımları izlemek gerekiyor. C vitaminin bağışıklık için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Yüksek C vitamini içeren limonu tüketmenin birçok faydası bulunuyor. Ancak gece uyurken başucuna konulan limon ve tuz karışımının da faydalarının yok sayılmaması gerekiyor. Bu karışım odanın havasını temizleyerek güçlü antioksidan özelliğiyle sadece mevsimlik hastalıkları değil birçok hastalığı çözüyor. Rahat bir uyku uyumanızı sağlıyor.

LİMON VE TUZ KARIŞIMININ FAYDALARI

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİYLE VİRÜSLERİ TEMİZLİYOR Osmanlı döneminden bu yana en çok kullanılan tuzlu limon virüs temizlemek için birebir bir yöntemdir. Limonda da tuzda da bulunan antibakteriyel özellikleriyle odanın içinde virüs oluşumunu engelleyerek hastalıklara karşı savaşır.

SİNÜSLERİ AÇIYOR Alternatif tıp uzmanlarının son yıllarda kesinlikle her bireyin uygulaması için uyardığı yöntemlerden tuzlu limon karışımı antioksiden ve antibakteriyel özelliğiyle havayı ve sinüs yollarınızı temizler ve nefes rahatlığı verir.

BÖCEKLERİ UZAK TUTUYOR Yaz aylarında sesleriyle kaşıntılarıyla bizleri uyutmayan sivrisinek ve böcekleri odanızdan uzak tutmak için en etkili ve sağlıklı yöntem tuzlu limondur. Kokusu ve salgılarıyla yalnızca sivrisinek değil birçok böcek türünü bulunduğu ortamdan uzak tutar.

KALP HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR Limonun içerisinde yüksek oranda bulunan C vitamini kan akışını düzene sokar. Temiz hava ile birlikte kan akış hızının da düzenli olması hem kalp rahatsızlıklarını hem de cilt rahatsızlıklarını giderir.