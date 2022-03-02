BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı 2022? Tarih, saat ve yer bilgileri belli oldu mu? MEB BİLSEM sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM öğretmen mülakat sınav tarih, saat ve yer bilgileri merak konusu oldu. BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav giriş belgesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bir süre önce BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlanmış ve sınava katılmaya hak kazanan kişiler belli olmuştu. Bu kapsamda BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı 2022? Tarih, saat ve yer bilgileri belli oldu mu? MEB BİLSEM sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndanyapılan açıklamanın detayları haberimizde.

BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKAT SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nun paylaşılması ile sınava girmeye hak kazanan adayların duyurulmasının ardından; BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınavları ile ilgili duyuru yapıldı.

BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKAT SINAVI TARİH, SAAT VE YER BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU? Bakanlığın açıklaması ile sözlü sınava girecek olan öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgilerinin ilan edileceği tarih netlik kazanmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Mart Pazartesi günü internet sitesi üzerinden BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerlerini ve saatine yer verecek.

Esas puan için öğretmenler sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almaya çalışacak. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.