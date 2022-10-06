Bir yudum için: Anında tüm sıkıntınızı giderir! Sindirim güçlüğü ve hazımsızlık problemini anında keser

Dispepsinin hangi probleme bağlı olarak geliştiğini keşfetmek ve bu probleme yönelik önlem almak en doğru adım olacaktır. Dispepsi, çok hızlı veya miktar olarak fazla yemeye, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin tüketimine, bazı ilaçların yan etkilerine, sigara ve alkol kullanımına ve strese bağlı olarak gelişebileceği gibi gastroözofageal reflü hastalığı, mide kanseri, pankreas veya safra kanalı anormallikleri, peptik ülser, besin intoleransları, irritabl bağırsak sendromu, gastroparezi gibi tıbbi durumların da bir göstergesi olabilir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ YAŞAMAMAK İÇİN...

Az ve sık beslenin, yavaş yiyin: Bir öğünde miktar olarak fazla besin tüketmek ve hızlı yemek hazımsızlığınızı artırabilir. Bunun yerine az ve sık beslenin ve bir lokmayı en az 15 defa çiğnediğinizden emin olun.

Tetikleyici gıdalardan uzak durun: Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar hazımsızlık problemini artırabilir. Bununla birlikte, kişinin hazımsızlık semptomlarını artırdığını gözlemlediği besinler de elimine edilmelidir. Beslenme günlüğü tutarak semptomları gözlemlemek bu besinlerin tespiti için etkili bir yöntemdir.

Yedikten hemen sonra yatmayın: Yemek yedikten hemen sonra uzanmak yerine hafif yürüyüşler yaparak hazımsızlık problemini hafifletebilirsiniz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun: Aşırı vücut yağı, üst karın bölgesine daha fazla baskı uygulayarak hazımsızlığı tetikleyebilir.