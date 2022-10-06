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  4. Bir yudum için: Anında tüm sıkıntınızı giderir! Sindirim güçlüğü ve hazımsızlık problemini anında keser

Bir yudum için: Anında tüm sıkıntınızı giderir! Sindirim güçlüğü ve hazımsızlık problemini anında keser

06.10.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazımsızlık olarak da bilinen dispepsi, yemeğe başladıktan kısa bir süre sonra tokluk hissi, yemekten sonra rahatsız edici doygunluk, karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve mide bulantısı ile kendini gösterir. Oldukça yaygın görülen hazımsızlık problemi için nelere dikkat edilmelidir?

Dispepsinin hangi probleme bağlı olarak geliştiğini keşfetmek ve bu probleme yönelik önlem almak en doğru adım olacaktır. Dispepsi, çok hızlı veya miktar olarak fazla yemeye, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin tüketimine, bazı ilaçların yan etkilerine, sigara ve alkol kullanımına ve strese bağlı olarak gelişebileceği gibi gastroözofageal reflü hastalığı, mide kanseri, pankreas veya safra kanalı anormallikleri, peptik ülser, besin intoleransları, irritabl bağırsak sendromu, gastroparezi gibi tıbbi durumların da bir göstergesi olabilir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ YAŞAMAMAK İÇİN...

Az ve sık beslenin, yavaş yiyin: Bir öğünde miktar olarak fazla besin tüketmek ve hızlı yemek hazımsızlığınızı artırabilir. Bunun yerine az ve sık beslenin ve bir lokmayı en az 15 defa çiğnediğinizden emin olun.

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Tetikleyici gıdalardan uzak durun: Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar hazımsızlık problemini artırabilir. Bununla birlikte, kişinin hazımsızlık semptomlarını artırdığını gözlemlediği besinler de elimine edilmelidir. Beslenme günlüğü tutarak semptomları gözlemlemek bu besinlerin tespiti için etkili bir yöntemdir.

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Yedikten hemen sonra yatmayın: Yemek yedikten hemen sonra uzanmak yerine hafif yürüyüşler yaparak hazımsızlık problemini hafifletebilirsiniz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun: Aşırı vücut yağı, üst karın bölgesine daha fazla baskı uygulayarak hazımsızlığı tetikleyebilir.

HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜNE İYİ GELEN ÇAYLAR

REZENE ÇAYI

REZENE ÇAYI
Nane antispazmodik bir etkiye sahiptir ve yemeklerden sonra 1 fincan nane çayı içmek mide bulantısı ve hazımsızlık gibi problemleri hafifletir. Ancak hazımsızlık reflü veya ülsere bağlı olarak gelişiyorsa nane çayı kesinlikle tercih edilmemelidir.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Çok fazla mide asidi hazımsızlığa neden olabileceği gibi çok az mide asidi de olabilir. Hazımsızlığın altında yatan neden mide asidinin azlığıysa elma sirkesi iyi bir seçenek olabilir. Elma sirkesi salatalara eklenerek veya su ile seyreltilerek tercih edilebilir.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
Zencefil mide asidini azaltarak hazımsızlık problemini hafifletebilir. Hazımsızlığın altında yatan neden mide asidi fazlalığıysa zencefil iyi bir seçenektir.

PAPATYA ÇAYI

PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı gastrointestinal sistemdeki mide asidini azaltarak bağırsak rahatsızlığını hafifletebilir ve hazımsızlığı giderebilir. Bununla birlikte, strese bağlı bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız da faydalı olabilir; papatya çayının uykuyu tetiklemeye ve kaygıyı yatıştırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak kan sulandırıcı kullanıyorsanız papatya çayını tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

NANE ÇAYI

NANE ÇAYI
Nane antispazmodik bir etkiye sahiptir ve yemeklerden sonra 1 fincan nane çayı içmek mide bulantısı ve hazımsızlık gibi problemleri hafifletir. Ancak hazımsızlık reflü veya ülsere bağlı olarak gelişiyorsa nane çayı kesinlikle tercih edilmemelidir.
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