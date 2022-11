Bu burçlara sahipse nikah masasına koşun: İdeal eş burçları! Evlilikte harikalar yaratır

Tüm karakteri etkileyen burçlarımız bazen ön yargılara yol açabiliyor. Ancak bu ön yargılar birçok kişinin kendini koruma mekanizması olarak görülüyor. Burçların karakteri oldukça etkilemesi herkes tarafından bilinen bir gerçek. Her burcun başarılı olduğu alan farklılık gösteriyor. Bazıları çok iyi arkadaşken bazıları ise çok iyi eş oluyor. En iyi eş olan burçları merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

Yengeç burcu ideal eş listenin birinci sırasında yer alıyor. Bir kere sağlıklı bir evlilik için gerekli olan her şey fazlasıyla onda var. Koruyucu kimliğiyle ileride doğacak çocuklarını gözlüyor. Empatinin kitabını yazıyor, seni yargılamıyor, yadırgamıyor. Önce anlamaya çalışıyor sonra hoşgörüsünü sonuna kadar kullanıyor. Ailesine düşkünlüğünden bahsetmeye gerek bile yok! Onun namını herkes biliyor. Belki de yakınında bir yerlerde nikah tarihi almak için seni bekliyor.

OĞLAK BURCU

Olgun, kendini bilen, sorumluluk alabilen, verdiği sözden dönmeyen, prensiplerinden asla vazgeçmeyen biri var sırada. Geleneksel yapısıyla öne çıkan Oğlak burcu, iki günlük heyecan peşinde koşmaz, zamanını boşa harcamaz. Hedef odaklıdır, her şeyde olduğu gibi. Gözüne birini kestirir, karşıdan da şöyle bir göz gezdirir yanına yakışıyor mu, onu gerçekten taşıyabiliyor mu diye. Aileden de onayı alırsa işin resmiyete kavuşması an meselesi. E hayat kısa, bir an önce işleri yoluna koymalı, mutlu sona giden adımlar birer birer atılmalı. Ciddi ilişkilerin insanı Oğlak burcunun adı ideal eş adayı listemize altın harflerle yazılmalı.