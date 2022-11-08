Bu burçlara sahipse nikah masasına koşun: İdeal eş burçları! Evlilikte harikalar yaratır

Tüm karakteri etkileyen burçlarımız bazen ön yargılara yol açabiliyor. Ancak bu ön yargılar birçok kişinin kendini koruma mekanizması olarak görülüyor. Burçların karakteri oldukça etkilemesi herkes tarafından bilinen bir gerçek. Her burcun başarılı olduğu alan farklılık gösteriyor. Bazıları çok iyi arkadaşken bazıları ise çok iyi eş oluyor. En iyi eş olan burçları merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

İDEAL EŞ BURÇLARI

YENGEÇ BURCU Yengeç burcu ideal eş listenin birinci sırasında yer alıyor. Bir kere sağlıklı bir evlilik için gerekli olan her şey fazlasıyla onda var. Koruyucu kimliğiyle ileride doğacak çocuklarını gözlüyor. Empatinin kitabını yazıyor, seni yargılamıyor, yadırgamıyor. Önce anlamaya çalışıyor sonra hoşgörüsünü sonuna kadar kullanıyor. Ailesine düşkünlüğünden bahsetmeye gerek bile yok! Onun namını herkes biliyor. Belki de yakınında bir yerlerde nikah tarihi almak için seni bekliyor.

BOĞA BURCU Güven konusunda yüzyılın patentini almış, düzenli ilişkide master yapmış Boğa burcunun değeri çeyrek altın gibi artıyor. Kendini bilen bir Boğa, evlilik söz konusu olduğunda, çıktığı yolda sonra derece emin adımlarla ilerliyor, sevdiğini bağrına basıp onu bir parçası gibi sahipleniyor. İdeal eş adayları listesinde ikinci sırada yerini kapıyor.