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'Bütün ekipler alarmda' Hastaneler dolup taşıyor, herkes hasta! Tarih vererek açıkladı: Şubatın ortasından itibaren...

18.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu özellikle son birkaç haftadır üst solunum yolu enfeksiyonunun yoğunlaştığı dönem yaşandığını belirtip "Daha çok influenza dediğimiz grip virüsü ağırlıklı ama diğer virüslerin de olduğu üst solunum yolu enfeksiyonunun fazlalaştığı dönemi yaşıyoruz" dedi. Memişoğlu, ekiplerin alarmda olduğunu, başhekimler, kamu hastane başkanlıkları, acil hizmetler ve halk sağlığı başkanlıkları dahil hastalıkla mücadele ettiklerini söyleyip yoğunluğun azalmasını bekledikleri tarihi verdi.

Son dönemde hemen hemen herkeste grip, influenza, soğuk algınlığı gibi hastalıklar baş gösterdi. Çok sayıda kişi benzer şikayetlerle hastanelere başvururken hastaneler de bu salgın nedeniyle adeta dolup taşıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Salgın konusunun, Kovid-19'dan sonra toplumun daha çok hassasiyet gösterdiği bir durum olduğunu ifade eden Memişoğlu, normal şartlarda özellikle kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında üst solunum yolu enfeksiyonu olarak adlandırılan nezle, grip ve anjin gibi hastalıkların arttığı bir dönem yaşandığını anlattı.

Soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını vurgulayan Memişoğlu, "Bu dönemde de var. Özellikle son birkaç haftadır yoğunluğumuz doğal olarak var. Geçmişte de vardı, şimdi de var. Bu daha çok influenza dediğimiz grip virüsü ağırlıklı. Ama diğer virüslerin de olduğu üst solunum yolu enfeksiyonunun fazlalaştığı bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

"BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ, GELİYORUZ DA"

"BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ, GELİYORUZ DA"

Memişoğlu, bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının genç, sağlıklı insanlarda çok fazla tahribata veya kalıcı hasara sebebiyet vermediğini, ancak özellikle yaşlılarda veya yan hastalığı, böbrek yetmezliği, şekeri ve kilosu olanlarda riskli hale geldiğini söyledi.

Özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlarda yoğun bakım veya birebir destek tedavisine ihtiyaç olabildiğini belirten Memişoğlu, "İstanbul'da tabii bir yoğunluk yaşıyoruz doğal olarak. Ama biz altyapımız olarak da hekimlerimiz olarak da Kovid'deki sağlık sisteminin ne kadar kuvvetli olduğunun ispatını yaptığımız gibi bunun da üstesinden geleceğiz, geliyoruz da." diye konuştu.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bütün ekiplerin alarmda olduğunu, tüm başhekimler, kamu hastane başkanlıkları, acil hizmetler ve halk sağlığı başkanlıkları dahil bu hastalıklarla mücadele ettiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
grip virüs hastalık salgın üst solunum yolu enfeksiyonu
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