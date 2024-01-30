Canlı yayında Murat Kurum'u işaret edip "Matematik ortada" dedi: Fatih Portakal'dan 'İmamoğlu' çıkışı! 2 partiye dikkat çekti

Aday sayısının 8'e kadar yükselebileceği konuşulan İBB yarışı çekişmeli başladı. Bu sırada gelen anketler rekabetin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğunlaşacağını gösteriyor. Muhalefet partilerinin seçime ayrı ayrı girme kararıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunan Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın "dimdik ayakta" olduğunu ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

