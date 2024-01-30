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  4. Canlı yayında Murat Kurum'u işaret edip "Matematik ortada" dedi: Fatih Portakal'dan 'İmamoğlu' çıkışı! 2 partiye dikkat çekti

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret edip "Matematik ortada" dedi: Fatih Portakal'dan 'İmamoğlu' çıkışı! 2 partiye dikkat çekti

30.01.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışacak adaylar büyük oranda belli oldu. 5 aday netleşti, DEM Parti ve Memleket Partisi'nin verecekleri kararlar da merak konusu. Gazeteci Fatih Portakal, rekabetin her geçen gün kızıştığı yarışla ilgili "Matematik ortada" diyerek kazanacağını düşündüğü ismi dile getirdi. Canlı yayındaki o anlar ses getirdi.

Aday sayısının 8'e kadar yükselebileceği konuşulan İBB yarışı çekişmeli başladı. Bu sırada gelen anketler rekabetin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğunlaşacağını gösteriyor. Muhalefet partilerinin seçime ayrı ayrı girme kararıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunan Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın "dimdik ayakta" olduğunu ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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PORTAKAL'DAN MUHALEFET VE CUMHUR İTTİFAKI KARŞILAŞTIRMASI

GÖZLER KARARINI AÇIKLAMAYAN PARTİLERDE

GÖZLER KARARINI AÇIKLAMAYAN PARTİLERDE

31 Mart'ta İBB için yarışacak olup şimdiye dek netleşen isimler CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın.

Yine DEM Parti, Memleket Partisi ve Demokrat Parti de aday çıkaracağı değerlendirilen partiler arasında. Bu partilerin adaylarının sırasıyla Başak Demirtaş, Mehmet Sevigen ve Cemal Enginyurt olabileceği konuşuluyor.

İBB seçimindeki bu tabloyu Sözcü ekranlarında değerlendiren gazeteci Fatih Portakal'ın çıkışı dikkat çekiciydi.

"MUHALEFET PARÇALANMIŞ"

"MUHALEFET PARÇALANMIŞ"

Ekrem İmamoğlu'nun şansını sorgulayan Portakal, Memleket Partisi ve DEM Parti'nin henüz aday çıkarmadığının altını çizdi ve şunları ekledi:

"Muhalefete bakıyorsunuz, parçalanmış bir muhalefet var.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu fatih portakal seçim Yerel seçim Murat Kurum
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