Cenazade dikkat çeken anlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti: Ne konuştuklarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kısaca konuştu. İmamoğlu, “Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

