HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cenazade dikkat çeken anlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti: Ne konuştuklarını açıkladı

Cenazade dikkat çeken anlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti: Ne konuştuklarını açıkladı

25.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP'nin önemli isimleri katıldı. Cenaze namazı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayaküstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu görüşmenin detaylarını gazetecilere açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kısaca konuştu. İmamoğlu, “Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ÖYMEN'İN ACI GÜNÜ

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aysel Öymen için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Altan Öymen, kızı Aslı Öymen ve oğlu Murat Öymen kabul etti.

CHP'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

CHP'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. Öymen’in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

"ANNEM BENİM"

"ANNEM BENİM"

Aysel ve Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen konuşmakta güçlük çekerek, “Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Bütün melek olmuş annelere Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum. Annem benim…" dedi.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Cenaze namazı öncesi İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla ayak üstü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Cami çıkışında gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz.

Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen’in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na da hal hatır sorduk.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Altan Öymen Kemal Kılıçdaroğlu cenaze
En Çok Okunan Haberler
Yılın ilk faiz kararı belli oldu

Yılın ilk faiz kararı belli oldu

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Bu kez komşu kıyılarından çıktı! 2 ceset daha vurdu: Birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı

Bu kez komşu kıyılarından çıktı! 2 ceset daha vurdu: Birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı

Kızgın boğa, besiciye kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

Kızgın boğa, besiciye kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Bir 'Seçil Erzan' vakası daha! Milyonlarca euroluk vurgun yaptılar

Bir 'Seçil Erzan' vakası daha! Milyonlarca euroluk vurgun yaptılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.