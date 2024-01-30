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  4. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin kalesi Mamak'ta umduğunu bulamadı! Görüntüler gündem oldu: 'O zaman metro istemiyorsun yani'

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin kalesi Mamak'ta umduğunu bulamadı! Görüntüler gündem oldu: 'O zaman metro istemiyorsun yani'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 22:27 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak seçimler için parti ve ittifakların belirlediği adaylar çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Mamak'ta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlardan destek isteyen Altınok, aldığı cevaplar karşısında ise umduğunu bulamadı.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber gündem hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını belirlemeye devam ederken kamuoyuyla paylaşılan adaylar, bölge ve illerde çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, bugün Ankara'da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Mamak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan destek isteyen Altınok, umduğu cevapları alamadı.


Keşfet

"MAALESEF"

"MAALESEF"

Fox Haber'in haberine göre Bir vatandaşla konuşan Altınok, "Metronuzu yapacağız, siz de destek vereceksiniz ki yapacağız. Vereceğiz mi destek?" dedi. Bu soru karşısında vatandaş ise "Maalesef" yanıtını verdi.

"O ZAMAN METRO İSTEMİYORSUN YANİ"

"O ZAMAN METRO İSTEMİYORSUN YANİ"

Vatandaşın cevabı karşısında Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" ifadesiyle karşılık verdi. Bu ifade karşısında vatandaş ise "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" diyerek yanıt verdi.

"YAVAŞ İLE 5 YIL DAHA GİTMEZ"

"YAVAŞ İLE 5 YIL DAHA GİTMEZ"

Bir başka vatandaşla konuşan Altınok, "Yavaş ile bir 5 yıl daha gitmez yani" dedi. Vatandaş ise "Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ak parti turgut altinok yerel seçimler
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