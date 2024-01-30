Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin kalesi Mamak'ta umduğunu bulamadı! Görüntüler gündem oldu: 'O zaman metro istemiyorsun yani'

"YAVAŞ İLE 5 YIL DAHA GİTMEZ"

Bir başka vatandaşla konuşan Altınok, "Yavaş ile bir 5 yıl daha gitmez yani" dedi. Vatandaş ise "Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan" açıklamasını yaptı.