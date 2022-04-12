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Doğal yollarla göğüslerinizi büyütebilirsiniz

12.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle büyük göğüse sahip kadınlar göğüslerini küçültmek isterken küçük göğüslüler ise büyütmek istiyor. Göğüslerin şeklini değiştirmek için çeşitli estetik operasyonlar bulunuyor. Eğer göğüslerinizi ameliyatsız bir şekilde büyütmek istiyorsanız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bazı kadınlar büyük ve dolgun göğüse sahip olmak istiyorlar. Bunun için göğüslerine slikon taktırabiliyorlar. Göğüslerin büyük veya küçük olması hormonsal, genetik ve beslenmeyle alakalı. Beslenme göğüsleri diğer etkenlere göre daha az etkilese de kendi çabanızla yapabileceğiniz bir etken olması sayesinde göğüsleriniz daha büyük olabilir. Göğüslerini büyütmek isteyenler östrojen hormonu içeren veya östrojen hormonu salgılanmasını tetikleyen yiyeceklere ağırlık vermelidir.

DOĞAL GÖĞÜS BÜYÜTME YÖNTEMLERİ

BU BESİNLERİ TÜKETİN

BU BESİNLERİ TÜKETİN
Soya ve soya ürünleri, keten tohumu, bakliyatlar, kuruyemişler, kuru meyveler, zeytinyağı, susam, şeftali, çilek ve kırmızı şarap gibi besinler bu diyette bolca tüketilmesi önerilen yiyeceklerdir. Beslenmenin düzenlenmesi ile göğüs büyütme doğal bitkiler aracılığıyla sağlanabilmektedir.

DOĞRU EGZERSİZLERİ UYGULAYIN

DOĞRU EGZERSİZLERİ UYGULAYIN
Düzenli spor yapmak sağlığı oldukça olumlu etkiliyor. Sağlık açısından oldukça önemli olan spor ve egzersiz sayesinde daha dolgun göğüslere kavuşmak da mümkündür. Üst vücut ve göğüs kaslarını çalıştırmaya yarayan spor hareketleri bu bölgedeki kasların güçlenip büyümesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla bu egzersizler daha iri bir göğüs görünümü yaratabilmektedir. Duvar şınavı, göğüs presi, ayakta göğüs presi, prayer pozu, kol presi ve kol çemberi gibi egzersiz hareketleri göğüs ve çevresi kasları güçlendirmek için uygulanmaktadır. Spor ve egzersizin yanı sıra çeşitli ilaç, serum ve operasyonları da kapsamaktadır.

ŞERBETÇİ OTU KÜRÜ

ŞERBETÇİ OTU KÜRÜ
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi olan şerbetçi otu göğüslerin büyümesine katkı sağlıyor. Bu yöntemle yaklaşık 5-6 gramlık şerbetçi otu her gün bir bardak suda kaynatın. Kaynayan karışım süzülerek 1 ay boyunca her gün için. İkinci aşamada ise bir süre hayıt tohumu kullanmanız gerekiyor. Her iki bitki için de doğru türü kullanmak son derece önemli! Aynı zamanda hem şerbetçi otunu hem de hayıt tohumunu kullanılırken beslenmenizde de birkaç noktaya ekstra özen göstermenizde fayda var. Özellikle iki günde bir yarım avokado, kuru beyaz üzüm ve ceviz bu süreçte kesinlikle düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor

REZENE TOHUMU KÜRÜ

REZENE TOHUMU KÜRÜ
Rezene tohumu içinde bulunan flavonoidler östrojen üretimini canlandırır. Bu da göğüslerin daha büyük olmasını sağlar. 1 bardak su içine 1 tatlı kaşığı rezene tohumlarını ekleyip bir cezvede kaynattıktan sonra 5 dakika demleyin. Ardından bu rezene çayını soğumadan tüketin. İçine ağız zevkinize göre bal da ekleyebilirsiniz. Günde 2 kez bunu tüketin.

SOĞAN SUYU

SOĞAN SUYU
Soğan suyu göğüs büyütmede çok basit ancak bir o kadar etkili bir yöntemdir. Soğan suyu göğüsleri büyütüp sıkılaşmasına yardımcı olur. Soğan suyunu bal ve zerdeçal ile karıştırıp göğsünüze uyumadan önce sürün. Bir gece bekletin ve ertesi sabah ılık su ile durulayın. Etkili sonuçlar alıncaya dek günlük olarak bu yöntemi uygulayın.
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