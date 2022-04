Doğal yollarla göğüslerinizi büyütebilirsiniz

ŞERBETÇİ OTU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi olan şerbetçi otu göğüslerin büyümesine katkı sağlıyor. Bu yöntemle yaklaşık 5-6 gramlık şerbetçi otu her gün bir bardak suda kaynatın. Kaynayan karışım süzülerek 1 ay boyunca her gün için. İkinci aşamada ise bir süre hayıt tohumu kullanmanız gerekiyor. Her iki bitki için de doğru türü kullanmak son derece önemli! Aynı zamanda hem şerbetçi otunu hem de hayıt tohumunu kullanılırken beslenmenizde de birkaç noktaya ekstra özen göstermenizde fayda var. Özellikle iki günde bir yarım avokado, kuru beyaz üzüm ve ceviz bu süreçte kesinlikle düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor