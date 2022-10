Doktorlar bile şaşırıyor: Cinsel ilişki sırasında yapılan fanteziler ölümle sonuçlanıyor! En ilginç fantezi deneyimleri

Cinsellik hayatın bir parçası olarak görülüyor. Her iki taraf için oldukça önem taşıyan cinsellik hakkında birçok fantezi ve fetiş bulunuyor. Fanteziler kişide cinsel uyarılma oluşturan her türlü hayal ve zihinsel imgelem (insanların istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisi) olarak tanımlanıyor. Fanteziler ilişkiye renk katsa da bazıları hayatı tehlikeye atacak cinsten olabiliyor. New York Daily News en ilginç seks kazalarını bir araya getirdi.