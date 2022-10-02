Doktorlar bile şaşırıyor: Cinsel ilişki sırasında yapılan fanteziler ölümle sonuçlanıyor! En ilginç fantezi deneyimleri

Cinsellik hayatın bir parçası olarak görülüyor. Her iki taraf için oldukça önem taşıyan cinsellik hakkında birçok fantezi ve fetiş bulunuyor. Fanteziler kişide cinsel uyarılma oluşturan her türlü hayal ve zihinsel imgelem (insanların istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisi) olarak tanımlanıyor. Fanteziler ilişkiye renk katsa da bazıları hayatı tehlikeye atacak cinsten olabiliyor. New York Daily News en ilginç seks kazalarını bir araya getirdi.

KÖTÜ SONUÇLANAN FANTEZİLER

VAMPİR FANTEZİSİ KÖTÜ SONUÇLANDI Ocak 2011 yılında Yeni Zelanda’da gerçekleşen olayda eşinin boğazını ısırmak isteyen adam partnerinin felç olmasına neden oldu. Boynu ısırılan kadın yoğun kan kaybetmesi ve kan pıhtılaşması sonucunda sol kolunda felç meydana geldi. Gelen yorumlara göre, “Vampir olmadığınız sürece sevdiğiniz kişinin üzerinde ufak bir sevgi işareti bırakmakta sorun yok gibi duruyor.” denildi.

PROTEZ PENİS İŞE YARAMADI Rusya’da evliliğini kurtarmak için cinsel organını büyütmek isteyen adam protez organ taktırdı. Cinsel ilişki sırasında protezin çıkması sonucu çiftin arasında anlaşmazlık oldu. Eşinin performansından rahatsız olan kadının olaydan sonra boşanma davası açtığı belirtildi.

ANÜSÜNE BETON DÖKTÜ Amerika’da yaşayan 20 yaşındaki genç partnerine rektum’una (kalın bağırsağın anüse bağlayan kısım) beton döktürmesi sonucu hastanelik oldu. Hastane raporunda 275 gram beton çıkan genç operasyon sonucu içine dökülen betondan kurtuldu.

YÜZÜĞÜ YANLIŞ YERİNE TAKTI Amerika’da yaşan bir adam yüzüğü cinsel organına taktıktan sonra hastanelik oldu. Hastanede müdahale eden doktor, yüzüğü kestiğini ancak öncesinde adama cinsel organının da gerekirse kesilebileceğine dair bir feragat kâğıdı imzalattığını bildirildi.