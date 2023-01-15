KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Dünyanın 11 ülkesinde "İdeal" kadın nasıl gözüküyor? Bu kadarı da olmaz dedirten güzellik standartları

Dünyanın 11 ülkesinde "İdeal" kadın nasıl gözüküyor? Bu kadarı da olmaz dedirten güzellik standartları

15.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların üzerindeki güzellik baskısı sadece ülkemizde değil tüm dünyada görülüyor. Eski zamanlardan beri güzellik baskılarına uğrayan kadınlar bu standartlara göre daha güzel olabilmek için oldukça can acıtan uygulamalar yapabiliyor. İşte dünyanın 11 ülkesinde görülen "ideal" kadın görünümleri...

Her ülkenin kadınının ve erkeğinin görünümü değişiklik gösteriyor. Bu görünümlere etki eden faktörler ırkla sınırlı kalmıyor. Güzellik standartlarına göre yapılan bakım uygulamaları, saç stilleri ve kıyafetler de farklı görünmemize neden oluyor. Olumlu Bak'ın içeriğine göre 11 farklı ülkenin "ideal" kadın anlayışı farklılık gösteriyor.

ÜLKELERİN GÜZELLİK ANLAYIŞLARI

İRLANDA

İRLANDA
Tipik bir İrlandalı kadının genellikle kalın kaşları, açık teni ve ince dudakları vardır. Ancak en yaygın özellikleri geniş bir alın, yeşil gözler, çok sayıda çil ve kızıl saçlardır. İrlandalılar her zaman doğal güzelliği savundukları için kadınlardaki tüm bu özellikleri çok takdir ederler.

JAPONYA

JAPONYA
Çoğu Batı ülkesinde, mükemmel bir gülümseme genellikle güzellikle ilişkilendirilir, ancak Japonya'da işler tam tersi şekilde işler. Bu ülkede genç kadınlar dişlerini çarpık ve çok katmanlı göstermek için diş kliniklerine yöneliyor . Bu yarı vampir görünümü veya yaeba , Japonlar bunun doğal güzelliğin ve gençliğin sembolü olduğuna inandıkları için orada aslında sevimli kabul ediliyor.

İRAN

İRAN
İstatistikler, İran'ın dünyadaki en yüksek burun ameliyatı yüzdesine sahip olduğunu gösteriyor. Ve bu gerçekten şaşırtıcı değil - kadınlar erkekleri çekmek için diğer vücut kısımlarını kullanamadıkları için yüzleri , özellikle burunları üzerinde çalışmak için çok zaman harcıyorlar. Rinoplasti de bu ülkede çok pahalıdır, yani bir kadın bu ameliyatı olduysa, zengin bir aileden geldiği için bu ameliyatı gerçekten karşılayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, birçok İranlı kadın , yeterince zengin olduklarını göstermek için, ameliyatlarından çok sonra bile bandaj takıyor. Hatta bazıları burun estetiği yaptırmış gibi görünmek için sahte bandajlar bile takıyor.

GÜNEY KORE

GÜNEY KORE
Güney Kore'de mükemmel bir kadın fikri, kusursuz beyaz ten, sivri bir burun, küçük bir yüz ve iri gözlerle tanımlanır. Ama en önemli şey yüzün şeklidir - bir kalbe benzemeli, dar bir çeneye sahip olmalı ve üstte genişlemelidir. Bu ideale ulaşmak için birçok Koreli kadın estetik ameliyatlara yüzlerce dolar harcıyor.

FRANSA

FRANSA
Fransız kadınları her zaman tüm yönleriyle doğal güzellikten yanadır - neredeyse hiç makyaj yapmazlar, nadiren parfüm kullanırlar ve genellikle istenmeyen tüylerini almazlar. Gerçek güzelliğin bir kadının cildine yansıdığına inandıkları için makyaj yerine daha çok krem ve losyon kullanarak yüzlerini mükemmel göstermeye çalışırlar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çin İrlanda Etiyopya Fransa Güney Kore İran Japonya Myanmar Suudi Arabistan Tacikistan Yeni Zelanda Ülke güzellik ideal kadın

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Adını değiştirdi, ABD'ye yerleşti! Oscarlı oyuncunun malikanesini aldı! İşte 10 milyon dolarlık ev

Adını değiştirdi, ABD'ye yerleşti! Oscarlı oyuncunun malikanesini aldı! İşte 10 milyon dolarlık ev

Telefon tutuş şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor

Telefon tutuş şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor

Dünyanın 11 ülkesinde "İdeal" kadın nasıl gözüküyor?

Dünyanın 11 ülkesinde "İdeal" kadın nasıl gözüküyor?

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.