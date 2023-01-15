Dünyanın 11 ülkesinde "İdeal" kadın nasıl gözüküyor? Bu kadarı da olmaz dedirten güzellik standartları

Her ülkenin kadınının ve erkeğinin görünümü değişiklik gösteriyor. Bu görünümlere etki eden faktörler ırkla sınırlı kalmıyor. Güzellik standartlarına göre yapılan bakım uygulamaları, saç stilleri ve kıyafetler de farklı görünmemize neden oluyor. Olumlu Bak'ın içeriğine göre 11 farklı ülkenin "ideal" kadın anlayışı farklılık gösteriyor.

ÜLKELERİN GÜZELLİK ANLAYIŞLARI

İRLANDA Tipik bir İrlandalı kadının genellikle kalın kaşları, açık teni ve ince dudakları vardır. Ancak en yaygın özellikleri geniş bir alın, yeşil gözler, çok sayıda çil ve kızıl saçlardır. İrlandalılar her zaman doğal güzelliği savundukları için kadınlardaki tüm bu özellikleri çok takdir ederler.

JAPONYA Çoğu Batı ülkesinde, mükemmel bir gülümseme genellikle güzellikle ilişkilendirilir, ancak Japonya'da işler tam tersi şekilde işler. Bu ülkede genç kadınlar dişlerini çarpık ve çok katmanlı göstermek için diş kliniklerine yöneliyor . Bu yarı vampir görünümü veya yaeba , Japonlar bunun doğal güzelliğin ve gençliğin sembolü olduğuna inandıkları için orada aslında sevimli kabul ediliyor.

İRAN İstatistikler, İran'ın dünyadaki en yüksek burun ameliyatı yüzdesine sahip olduğunu gösteriyor. Ve bu gerçekten şaşırtıcı değil - kadınlar erkekleri çekmek için diğer vücut kısımlarını kullanamadıkları için yüzleri , özellikle burunları üzerinde çalışmak için çok zaman harcıyorlar. Rinoplasti de bu ülkede çok pahalıdır, yani bir kadın bu ameliyatı olduysa, zengin bir aileden geldiği için bu ameliyatı gerçekten karşılayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, birçok İranlı kadın , yeterince zengin olduklarını göstermek için, ameliyatlarından çok sonra bile bandaj takıyor. Hatta bazıları burun estetiği yaptırmış gibi görünmek için sahte bandajlar bile takıyor.

GÜNEY KORE Güney Kore'de mükemmel bir kadın fikri, kusursuz beyaz ten, sivri bir burun, küçük bir yüz ve iri gözlerle tanımlanır. Ama en önemli şey yüzün şeklidir - bir kalbe benzemeli, dar bir çeneye sahip olmalı ve üstte genişlemelidir. Bu ideale ulaşmak için birçok Koreli kadın estetik ameliyatlara yüzlerce dolar harcıyor.