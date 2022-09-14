Elektrik faturasını düşürmek için sadece bir kaşık yeterli! Faturayı yarı yarıya indirecek

Hayatımızı kolaylaştıran ev eşyalarının faturaya yansıması bütçeyi zorlayabiliyor. Giderek artan zorlu ekonomi düzeninde daha iyi şartlarda yaşayabilmek adına tasarruf yapmak büyük önem taşıyor. Özellikle ev hanımları ev ekonomisine katkıda bulunmak için internet üzerinden faturaları düşürecek yöntemlere bakıyorlar. Aşağıda yer alan yöntemler ile elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. Bu yöntemleri tasarruf yapmak isteyen herkese önermelisiniz.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN 90 derecelik programda çamaşır yıkamayı tercih ediyorsanız, derinlemesine temizlik sağlamak çamaşır makinesini düşük dereceli programda açarak, yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz düşük ısıda çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlamaktadır. Bu yöntem hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem de çamaşırlarınızı daha temiz hale getirecektir.

BUZDOLABINI DOĞRU ALANA KOYUN Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın. Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar.

FIRININ KAPAĞINI AÇMAYIN Fırın yemekleriniz için seramik veya cam malzeme kullanın. Fırında pişen yemeği kontrol etmek için sürekli fırının kapağını açıp kapatmayın. Çünkü fırınınızın kapağını her açtığınızda ısı enerjisinin büyük bir bölümünü kaybedersiniz. Fırının lambasını kullanarak bu işi yapmayı çalışın.