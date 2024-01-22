Emekli öğretmenin evindeki manzara şaşkına çevirdi! Yerden tavana kadar...

Balkona merdiven dayanarak girilen evde adım atacak yer bulunmadığı, odanın tamamen atık giysi ile dolu olduğu belirlendi. Diğer odalara geçilemeyince, kapının kırılarak içeri girilmesi kararlaştırıldı. Bina yöneticileri ve komşuların da gözetiminde kapı balta ile zorlanarak kilit kırıldı. Ancak tavana kadar burada da elbise olduğu görüldü.