En inatçı lekeyi bile çıkarır! Kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekesini çıkarmak için en etkili çözüm

Giderek artan kıyafet ve ev eşyalarının fiyatları elimizde ürünlerin bakımına ekstra özen göstermemize sebep oluyor. Kıyafetlere bulaşan kahve lekesinden nasıl kurtulurum sorusu sıklıkla aratılıyor. Kahve lekesini çıkarmanın zor olduğu düşünülüyor. Ancak doğru yöntemler ile eşyalarınızı yeni alınmış gibi tertemiz yapabilirsiniz.

KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

KAHVE DÖKÜLDÜĞÜ AN MÜDAHALE EDİN Öncelikle, kahve dökülür dökülmez lekeyi bir bez silerek başlayın. Bu işlemi yaparken bezi çok ıslak tutmayın ve lekenin daha da yayılmasına sebep olmamaya dikkat edin. Bezin nem oranını azaltarak lekenin yayılmasını engelleyebilirsiniz. Eğer bez kullanırken leke yayılıyorsa, bezi sık sık değiştirin ve lekenin daha da yayılmasına izin vermeyin.

LİMON VEYA SİRKE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLAR Birkaç damla limon suyu veya sirke koyarak lekenin yumuşamasına yardımcı olabilirsiniz. Limon suyu veya sirke, lekenin içerisindeki proteinleri parçalayarak leke daha kolay çıkarılabilir hale gelebilir. Daha sonra lekenin üzerine bir bez veya ped koyarak hafifçe bastırarak lekeyi çıkarmaya çalışın.

PUDRA DÖKÜN Kahve lekesinin üzerine biraz talk pudrası serpebilirsiniz. Talk pudrası, lekenin yumuşamasına yardımcı olabilir ve leke daha kolay çıkarılabilir hale gelebilir. Daha sonra lekenin üzerine bir bez veya ped koyarak hafifçe bastırarak lekeyi çıkarmaya çalışın.

SU VE DETERJAN KARIŞIMINI KULLANIN Bir bez kullanarak lekenin üzerine biraz da su ve deterjan karışımı sürüp, yumuşatabilirsiniz. Deterjanın içeriğine göre leke daha kolay çıkabilir. Deterjanın içeriğine bakarak, lekeleri en iyi şekilde çıkartabilecek olanı seçebilirsiniz. Daha sonra lekenin üzerine bir bez veya ped koyarak, yumuşayan lekenin üzerine hafifçe bastırarak lekeyi çıkarmaya çalışın. Bu işlemi yaparken bezi çok sıkıca sıkmayın ve lekenin daha da derinlemesine işlenmesine sebep olmamaya dikkat edin.