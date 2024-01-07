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  4. Erdoğan hepsinin elini havaya kaldırdı, seçim yarışını böyle başlattı! AK Parti'nin 26 ildeki merakla beklenen belediye başkan adayları belli oldu

Erdoğan hepsinin elini havaya kaldırdı, seçim yarışını böyle başlattı! AK Parti'nin 26 ildeki merakla beklenen belediye başkan adayları belli oldu

07.01.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta 3 aydan az süre kala AK Parti'nin 26 ilde merakla beklenen belediye başkan adayları resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen törende adayların ismini bir bir duyurup sahneye davet ederek ellerini kaldırdı. Adayları illerin alfabetik sıralamasına göre açıklayan Erdoğan'ın İstanbul adayı Murat Kurum'u en son duyurması dikkatlerden kaçmadı. Peki AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adayları kimler? İşte 26 ismin yer aldığı liste...

AK Parti yerel seçim öncesi en heyecanlı günlerinden birini bugün yaşadı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 31 Mart için yarışacak 26 belediye başkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla resmen belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'un çıktığı yarışta İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir'den aday olması da ses getirdi.

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Bugün saat 14.00'te başlayan programda sahneye çıkarak gerek yerel seçimlere yönelik mesajlar veren gerekse gündemi değerlendiren Erdoğan, konuşmasının ardından 11 büyükşehir ve 15 il adayını illerin alfabetik sıralamasına göre açıkladı. İstanbul adayı Murat Kurum'un adaylığını duyururken Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" mesajı öne çıktı.

İstanbul dışında Erdoğan'ın açıkladığı isimlerle adayları belli olan iller ise Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Yalova oldu.

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ERDOĞAN 26 İSMİ BİR BİR AÇIKLADI!

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum ak parti
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