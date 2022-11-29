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  4. Evinizi ısıtmanın sırrını paylaştı! Bu taktik doğal gaz faturanızı düşürebilir

Evinizi ısıtmanın sırrını paylaştı! Bu taktik doğal gaz faturanızı düşürebilir

29.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın soğuklarının bastırmasıyla birlikte doğal gaz faturaları gelmeye başladı. Birçok vatandaş doğal gazı fazla yakmadan ısınmanın yolunu arıyor. Doğal gaz faturasından tasarruf yapmak ve doğal gazı fazla açmamak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bir sosyal medya TikTok hesabı üzerinden etkili ısınma yöntemini paylaştı.

Doğal gaz faturalarına her sene gelen zamlar cepleri yakmaya devam ediyor. Daha uygun bir şekilde ısınmak isteyen vatandaşlar evlerini sıcak tutacak yöntemler arıyor. TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı faturaların düşmesini sağlayabilecek yöntemini açıkladı. Paylaştığı videoya "Gaz şirketleri bu cankurtaran hilesinden nefret edecek." diye yazdı.

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Fazla para harcamadan ısınmanın püf noktası mutfağınızdan geçiyor. Evinizin sıcaklığını artırmak için hemen hemen her evde bulunan alüminyum folyoya ihtiyacınız olacak. Tüyoyu paylaşan kullanıcı, “Sağlam bir parça koparın. Bu parçayı radyatörün arkasına itin. Ekstra ısının tadını çıkarın." tüyosunu verdi.

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BU ISINMA HİLESİNİ KULLANAN KİŞİLER SONUÇTAN MEMNUN

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The Cosy Club'ın yorumlar bölümünde şunlar yazıyordu: "Bunun eski bir hile olduğunu anlıyoruz, ancak insanların buna şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var!" Biri ısınma tüyosu için şöyle yazdı: "Bunu 22 yıldır yapıyorum, folyoyu her 4 haftada bir değiştiriyorum." Bir başkası şunları ekledi: "Eski usül hilesi işe yarıyor ama. hatta bazı insanlar sinyali uzatmak için onu WiFi'lerinin arkasına bile koydu.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRME TAKTİKLERİ

BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN

BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN
Uzmanlar, özellikle baloncuklu naylonları kullanarak daha fazla ısınabileceğinizi belirtti. Pencerelerin önüne konulan balonlu naylon hava akışı için etkili sonuçlar sağlıyor. Bu hile sayesinde balonlu naylonların küçük hava cepleri nedeniyle kabarcık sargısının iyi bir yalıtkan olduğu söyleniyor. Plastik taban aynı zamanda ısınması için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

YALITIM ÖNEMLİ

YALITIM ÖNEMLİ
Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşüyor. Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmiyor. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yaptırılma kararı alınması doğalgaz faturası için etkili sonuçlar sağlıyor.

KIŞ GELMEDEN RADYATÖR BAKIMI YAPTIRIN

KIŞ GELMEDEN RADYATÖR BAKIMI YAPTIRIN
Radyatörlerde hava birikmesi veya temizlenmeye ihtiyaç duyması ısıtma gücünü düşüren nedenlerin başlıcalarıdır. Bu tarz sorunlar nedeniyle eviniz bir türlü ısınmaz ve kombinizi daha yüksek devirde çalıştırmak zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda da yüksek bir doğal gaz faturasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle kış gelmeden radyatör bakımı yaptırmalısınız.
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