Fatih Portakal canlı yayında "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AK Parti'nin büyükşehir adaylarına çevrildi. AK Parti'de aday belirleme mesaisi devam ederken, yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara’da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" açıklamasını yaptı. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında çok net ifadelerle AK Parti'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağını açıkladı.

