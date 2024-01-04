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  4. Fatih Portakal canlı yayında "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Fatih Portakal canlı yayında "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

04.01.2024 20:27 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde AK Parti'nin özellikle büyükşehirlerde kimleri aday göstereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını Pazar günü açıklayacaklarını duyurdu. Gazeteci Fatih Portakal ise sunduğu ana haber bülteninde "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimleri aday göstereceğini tek tek açıkladı.

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AK Parti'nin büyükşehir adaylarına çevrildi. AK Parti'de aday belirleme mesaisi devam ederken, yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara’da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" açıklamasını yaptı. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında çok net ifadelerle AK Parti'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağını açıkladı.

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PORTAKAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI

PORTAKAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında "AK Parti'nin adayları artık netleşti" gibi diyerek o isimleri açıkladı
Portakal şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90"
"Ali Bey istemiyor ama gönülsüz. Ancak emir demiri keser"
"Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi"
"Eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den aday gösterilecek."
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Yerel seçim ak parti
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