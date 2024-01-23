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    4. Gençleştirdiği bilinmeyen 7 mucizevi besin! Neredeyse her evde bulunuyor

    Gençleştirdiği bilinmeyen 7 mucizevi besin! Neredeyse her evde bulunuyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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    Genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek için pahalı kozmetik ürünlere veya cerrahi müdahalelere başvurmak zorunda değilsiniz. Gençleşmenin sırları, doğada gizli olan mucizevi besinlerde saklı olabilir. İşte, gençleştirdiği bilinmeyen 7 mucizevi besin...

    Genç kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için doğal besinlerden yararlanabilirsiniz. Her evde bulunan ve gençleşmeye destek olan bilinmeyen 7 mucizevi besinle tanışın. Bu besinler, cildinizin genç ve parlak kalmasına yardımcı olurken enerjinizi artırabilir ve yaşlanma belirtilerini yardımcı olabilir. Doğanın bize sunduğu 7 gençleştiren besini haberimizde derledik.

    GENÇLEŞTİRDİĞİ BİLİNMEYEN 7 BESİN

    YUMURTA

    YUMURTA

    Ayak ve el tırnaklarınız güçsüzleşmeye başladıysa yumurta buna çözüm olacak. Yumurta hem biyotin hem de b vitamine sahip. Bu da vücuda amino asit salgılanmasına yol açar. Böylece proteinden oluşan tırnaklarınızda daha güçlü ve sağlıklı görünür.

    NAR

    NAR

    Cilt kırışıkları için çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, somon balığı, havuç, nar ve portakal tüketin. İçerdikleri zengin antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır, vücudu kanserden korur, cildin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıkları önlerler.

    ELMA

    ELMA

    İçerdiği E vitamini ve folik asit sayesinde elma, cildin berraklaşmasını sağlar.

    AVOKADO

    AVOKADO

    Cildiniz eskisinden daha çok kuruyorsa ki bu da kırışıklıklara davetiye çıkartır o zaman sabahları avokado ile beslenmeye başlamanın zamanıdır. İçindeki Oleik aside ve omega-9 sayesinde cildinizi daha dinç ve yumuşak yapacak.

    CEVİZ

    CEVİZ

    Cildiniz eskisinden daha çok kuruyorsa ki bu da kırışıklıklara davetiye çıkartır o zaman sabahları avokado ile beslenmeye başlamanın zamanıdır. İçindeki Oleik aside ve omega-9 sayesinde cildinizi daha dinç ve yumuşak yapacak.

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    Anahtar Kelimeler:
    ceviz elma yumurta lahana nar Avokado genç güzellik sağlıklı
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