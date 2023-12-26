Haftalarca süren burun akıntısı, kuru öksürük... Grip sonrası geçmeyen belirtilerin nedeni açıklandı: Bağışıklık borcunuz olabilir!

Sadece Türkiye'de değil, dünya da baş gösteren son salgınla ilgili doktorlardan önemli açıklama ve uyarılar geldi. Haftalarca süren belirtilerin normal olduğu kaydedilse de defalarca geri dönebileceği belirtiliyor.
MYNET - DIŞ HABER
NBC News'in haberinde yer alan uzman ifadelerine göre, birçok insan bu kış solunum yolu hastalıklarına karşı daha hassas. Bunun nedeninin yakın zamanda enfeksiyon geçirmemeleri veya aşı yaptırmamaları olarak gösteriliyor.
Öte yandan uzmanlara göre arka arkaya enfeksiyon geçirenlerin kalıcı semptomlarla karıştırmış olabilecekleri de ihtimal dahilinde. Epidemiyolog Dr. Linda Bell, tamamen iyileşmenin en az iki hafta sürebileceğini belirtti.
Solunum yolu hastalıkları ABD'nin de gündeminde. 16 Aralık itibarıyla, grip nedeniyle hastaneye yatışlar önceki dört haftaya göre yaklaşık yüzde 200 arttı. Kovid nedeniyle hastaneye yatışlar ise 9 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.
Bir teze göre ise pandemi sırasında maske ve izolasyon birçok virüsün yayılmasını yavaşlattığı için, bazı insanlar son birkaç yıldır grip veya RSV'ye gerektiği kadar maruz kalmadı. Bu durum, doktorların "bağışıklık borcu" olarak adlandırdığı, bağışıklığın azaltıp insanları enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getiren duruma yol açabiliyor.
Epidemiyolog Dr. Molly Fleece, "Son yıllarda görmediğimiz bu virüslerle daha fazla karşılaştığımız için, bazılarının biraz daha şiddetli olduğunu ve daha önce sahip olduğumuzdan daha şiddetli semptomlara sahip olduğumuzu hissedebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.