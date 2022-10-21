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  4. Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydalarını duyunca çöpe attığınıza pişman olacaksınız

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydalarını duyunca çöpe attığınıza pişman olacaksınız

21.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta neredeyse her gün tüketilen besinler arasında bulunuyor. Yıllar boyunca yumurtanın içini kullandıktan sonra kabuğunu çöpe attık. Ancak yumurta kabuğunun faydaları resmen hazine gibi. Yumurta kabukları birçok alanda hayatımıza kolaylık sağlıyor. Yumurta kabuklarının kullanım alanları çok yararlı olsa da maalesef bilinmiyor. Bu faydaları öğrendikten sonra kimse bu kabukları çöpe atmıyor.

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bazı gıdaların tüm faydalarından yararlanmıyor olabiliriz. Yumurta kabuklarının faydaları da tam olarak bilinmeyen mucizeler arasında bulunuyor. Yumurtanın içini kullandıktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız atmadan önce bir kez daha düşünün! Bu kabuklar günlük hayatta yaşadığımız birçok sorun için etkili sonuçlar sağlıyor. İşte yumurta kabuğunun faydaları...

YUMURTA KABUĞUNUN KULLANIM ALANLARI

LAVABO AÇICI

LAVABO AÇICI
Birçok yiyecek lavabo borularında daralmaya veya tıkanmaya neden olur. Ancak küçük parçalar halinde yumurta kabuklarını lavaboya koyarsanız, büyük yiyecek parçalarını yakalar ve zamanla parçalar. Daha ufak parçalarsa, ufaldıkça borulardan aşağı inerek tıkanıklıkları giderir.

TENCERE TEMİZLİĞİ

TENCERE TEMİZLİĞİ
Yumurta kabukları çaydanlıkları, tencere, tavalarınızı ve termoslarınızı temizlemek için harika bir toksik olmayan bir temizleyicidir. Güçlü bir temizlik için yumurta kabuklarını biraz sabunlu suyla karıştırıp kullanın.

CİLT BAKIMI

CİLT BAKIMI
Cildinizin yeniden tazeliğini sağlamak için temiz, kurumuş yumurta kabuklarını havanda ezip kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı havada ezdiğiniz yumurta kabuğu, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı yumurta akı ve 3 damla limon suyunu karıştırın. Cildinize sürüp 10 dakika bekledikten sonra yıkayın. Cildi gerginleştirir, ciltteki lekeleri ve oluşmuş renk bozukluklarını ortadan kaldırmaya yardım eder.İçeriğindeki kalsiyum ile ciltte detoks etkisi yaratır.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMA

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMA
Yumurta kabuklarını, tülbentin içine bağlayarak beyaz çamaşırlarınızın içine koyun. Çamaşırlarınız kar gibi bembeyaz olur.

BİTKİLERİ KORUMA

BİTKİLERİ KORUMA
Kemirici kurtları ve salyangozları tarım ilacı kullanmadan uzaklaştırmak için yumurta kabuklarını kırın ve sebzelerinizin, çiçeklerinizin etrafına serpin.
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