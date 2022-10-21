Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydalarını duyunca çöpe attığınıza pişman olacaksınız

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bazı gıdaların tüm faydalarından yararlanmıyor olabiliriz. Yumurta kabuklarının faydaları da tam olarak bilinmeyen mucizeler arasında bulunuyor. Yumurtanın içini kullandıktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız atmadan önce bir kez daha düşünün! Bu kabuklar günlük hayatta yaşadığımız birçok sorun için etkili sonuçlar sağlıyor. İşte yumurta kabuğunun faydaları...

YUMURTA KABUĞUNUN KULLANIM ALANLARI

LAVABO AÇICI Birçok yiyecek lavabo borularında daralmaya veya tıkanmaya neden olur. Ancak küçük parçalar halinde yumurta kabuklarını lavaboya koyarsanız, büyük yiyecek parçalarını yakalar ve zamanla parçalar. Daha ufak parçalarsa, ufaldıkça borulardan aşağı inerek tıkanıklıkları giderir.

TENCERE TEMİZLİĞİ Yumurta kabukları çaydanlıkları, tencere, tavalarınızı ve termoslarınızı temizlemek için harika bir toksik olmayan bir temizleyicidir. Güçlü bir temizlik için yumurta kabuklarını biraz sabunlu suyla karıştırıp kullanın.

CİLT BAKIMI Cildinizin yeniden tazeliğini sağlamak için temiz, kurumuş yumurta kabuklarını havanda ezip kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı havada ezdiğiniz yumurta kabuğu, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı yumurta akı ve 3 damla limon suyunu karıştırın. Cildinize sürüp 10 dakika bekledikten sonra yıkayın. Cildi gerginleştirir, ciltteki lekeleri ve oluşmuş renk bozukluklarını ortadan kaldırmaya yardım eder.İçeriğindeki kalsiyum ile ciltte detoks etkisi yaratır.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMA Yumurta kabuklarını, tülbentin içine bağlayarak beyaz çamaşırlarınızın içine koyun. Çamaşırlarınız kar gibi bembeyaz olur.