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Her gün bir avuç yemek şifa dağıtıyor: İyi gelmediği hastalık yok! Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor

18.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme denildiğinde ilk akla gelenler sebze ve meyveler olsa da kuruyemiş ve kuru meyveler de sağlık için etkili sonuçlar sağlıyor. Birçok hastalığın oluşmasını önlüyor, vücudu koruyor. Her gün bir avuç yenilen dut kurusunun faydaları duyanları şaşırtıyor. Özellikle kış aylarında düşen vücut direnciniz için yarattığı etki hiç bilinmiyor.

Atıştırmalıkların kuruyemiş ve kuru meyveler ile yapılması her zaman daha sağlıklı bir sonuç sağlıyor. Uzmanlar paketli gıdalardan uzak durulmasını bunun yerine doğal besinleri tüketmenizi öneriyor. Kuru dut da en faydalı olan kuru meyveler arasında bulunuyor. Kuru dutun faydaları yediden yetmişe herkes için çok etkili.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI

VÜCUDA ENERJİ VERİYOR

VÜCUDA ENERJİ VERİYOR
Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR
İçindeki C vitamini başta olmak üzere, birçok vitamin sayesinde duy kurusu güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin. Bu özelliği sayesinde serbest radikalleri vücuttan uzaklaştıran kuru dutlar, düzenli olarak tüketildiğinde vücudu grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından tutun da kanser türlerine kadar çeşitli rahatsızlıklardan koruyor. Var olan hastalıklarınsa iyileşme süreçlerini hızlandırıyor, mikropların yayılmasının önüne geçiyor.

KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR
Dut, karaciğer ve böbrek dostu yiyeceklerin başında geliyor. Kurutulmuş halinde de bu özelliklerini korumayı başaran dut, özellikle karaciğer yağlanması gibi ciddi problemlerde vücudumuza büyük katkılarda bulunuyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırma gücü sayesinde böbrekleri ve karaciğeri temizliyor.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR
Dut kurusu günde 1 avuç kadar yendiğinde şekeri nedeniyle zararlı bir etki oluşturmazken aksine kötü kolesterolün düşüp kolesterolün dengelenmesinde vücuda yardımcı oluyor. Ancak tabii ki tüketiminde aşırıya kaçmamak, ölçüyü elden bırakmamak gerekiyor.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR

KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR
Dut kurusu, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırırken damarlarda biriken ve zamanla plak oluşumuna neden olabilecek zararlı maddeleri de atlamıyor ve onları da vücuttan uzaklaştırmada oldukça önemli etkileri oluyor. Bu durum da vücudumuzu damar tıkanıklığı ve buna bağlı oluşabilecek kalp rahatsızlıklarından koruyor, kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.
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