Hiç aklımıza gelmemiş: Evde en kolay dudak büyütme yöntemi! Dudak dolgunlaştırmak için...

Dudak şekli kadınlar için büyük önem taşıyor. Daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kadınlar bunun için nude tonlarda makyaj malzemelerini tercih ediyor ve dudaklarını dışarıdan çerçeveliyor. TikTok'ta daha önce aklımıza gelmeyen dudak büyütme hilesi paylaşıldı.

TikTok kullanıcısı Katy, dudaklarınızı evde nasıl büyüteceğinizi paylaştı. Kolay tüyoyu gösteren sosyal medya kullanıcısı ihtiyacınız olan tek şeyin bir dudak kalemi olduğunu gösterdi.Ancak herhangi bir kalemi kapmak için acele etmeyin. Dudak kaleminin beyaz olduğundan emin olmanız gerekiyor.

DUDAKLARI ANINDA DOLGUNLAŞTIRIYOR

Katy videosunda dudağının üst yarısını basitçe çizerek doğal çizgisinin etrafından dolaştı ve ardından parmak uçlarıyla karıştırdı. Dudakları anında daha dolgun göründü ve Katy, insanların dudaklarını yaptırıp yaptırmadığını merak ettiği durumlar olduğunu bile iddia etti.