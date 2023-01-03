Hiç aklımıza gelmemiş: Evde en kolay dudak büyütme yöntemi! Dudak dolgunlaştırmak için...

Dudak şekli kadınlar için büyük önem taşıyor. Daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kadınlar bunun için nude tonlarda makyaj malzemelerini tercih ediyor ve dudaklarını dışarıdan çerçeveliyor. TikTok'ta daha önce aklımıza gelmeyen dudak büyütme hilesi paylaşıldı.
TikTok kullanıcısı Katy, dudaklarınızı evde nasıl büyüteceğinizi paylaştı. Kolay tüyoyu gösteren sosyal medya kullanıcısı ihtiyacınız olan tek şeyin bir dudak kalemi olduğunu gösterdi.Ancak herhangi bir kalemi kapmak için acele etmeyin. Dudak kaleminin beyaz olduğundan emin olmanız gerekiyor.
DUDAKLARI ANINDA DOLGUNLAŞTIRIYOR
Katy videosunda dudağının üst yarısını basitçe çizerek doğal çizgisinin etrafından dolaştı ve ardından parmak uçlarıyla karıştırdı. Dudakları anında daha dolgun göründü ve Katy, insanların dudaklarını yaptırıp yaptırmadığını merak ettiği durumlar olduğunu bile iddia etti.
DUDAK DOLGUNLAŞTIRAN MASKELER
TOZ ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI
Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.
TUZ VE TARÇIN
Yarım çay kaşığı tarçını, yarım çay kaşığı tuzu ve 1 yemek kaşığı vazelini iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınızın her yerine yayın ve beş dakika bekletin. İyice durulayın.
NANE YAĞI
2-3 damla nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.
ACI BİBER VE ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı ve acı biberi karıştırın. Dudaklarınıza sürün. 5 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.
VAZELİN VE TARÇIN
Bir tutam veya iki tutam tarçını küçük bir Vazelin kabına karıştırın ve istediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.