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  4. İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu taklidi! 'O zaman kürsüleri devirecekti' dedi böyle yüklendi: "Şimdi pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz"

İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu taklidi! 'O zaman kürsüleri devirecekti' dedi böyle yüklendi: "Şimdi pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz"

15.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok sert çıktı. İBB'ye dönük terör ithamına ilişkin soruşturmada Soylu'nun avukatının yaptığı savunmayı işaret eden İmamoğlu, Soylu'nun o dönem Meclis'te yaptığı konuşmayı hatırlattı. Soylu'nun taklidini de yapan İmamoğlu, "Kürsüleri devirecekti, mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken, sayı veriyordu. Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Süleyman Soylu' taklidi geldi. İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy çevre projesi temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.


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SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Soylu'nun, terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var” sözleri sonrası başlatılan soruşturmada avukatının "Müvekkilim İçişleri bakanıdır hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır" savunması gündem olmuştu.

"KUL HAKKI YEDİNİZ"

"KUL HAKKI YEDİNİZ"

İmamoğlu, Soylu'nun o dönemki açıklamalarını anımsatarak "Hatırlıyorsunuz değil mi? Kürsüleri devirecekti, mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken, sayı veriyordu... Kul hakkı yediniz kardeşim kul hakkı... Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz" dedi.

'BOZUK OTOBÜS' TARTIŞMALARI

'BOZUK OTOBÜS' TARTIŞMALARI

İmamoğlu, sosyal medyada konuşulan "İBB'ye yönelik bozuk otobüs kumpası" iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

"PAT DİYE PATLADINIZ! O ÇUKURDAN ÇIKAMAYACAKLAR"

"PAT DİYE PATLADINIZ! O ÇUKURDAN ÇIKAMAYACAKLAR"

"Sizin bir hesabınız varsa, Yaradan'ın da bir hesabı var. Pat diye patladınız. Allah sizi ıslah etsin. Çukura düştüler ve o çukurdan çıkamayacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu ibb
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