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    4. İnsanlara çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış 5 yolu! 2 farklı renk gömlek giydirildi ve sonuçlar inanılmaz

    İnsanlara çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış 5 yolu! 2 farklı renk gömlek giydirildi ve sonuçlar inanılmaz

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    12.02.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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    Bir bilim insanı sizi daha çekici hale getirmenin beş garantili yolunu açıkladı. Üstelik bu çekiciliğin arkasında bilim var ve bu bilim ameliyatı da gerektirmiyor. Giydiğimiz renklere ve takıldığımız arkadaşlara bağlı olarak insanların bizi nasıl gördüklerini ve daha çekici bulmalarını etkileyebiliyoruz. İşte sizi anında daha çekici hale getirecek ve diğer insanlara çekici görünmenizi sağlayacak o 5 bilimsel yol...

    Pek çok kişi olduğundan daha çekici görünmeyi isteyebilir. Kilo vermek ya da daha iyi görünmek için ameliyatlardan botoks gibi uygulamalara kadar pek çok farklı yöntemi deneyen insanlar var. Ancak bir bilim insanı, çekiciliğin ardındaki gerçek bilimi ortaya çıkardı ve bu, ameliyat gerektirmiyor.

    İŞTE SİZİ ANINDA DAHA ÇEKİCİ HALE GETİRECEK 5 ŞEY

    New York Eyalet Üniversitesi - Old Westbury'de doçent ve Psikoloji Bölümü başkanı Lillian Park, görünüşümüzü değiştirmek yerine aslında insanların bizi görme şeklini değiştirebileceğimizi söylüyor. How to Win Friends and Influence Fungis: Collected Quirks of Science, Tech, Engineering, and Math from Nerd Nite adlı kitabında diğer insanlara daha çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış beş yolunu ayrıntılarıyla anlatıyor.

    1. KIRMIZI GİYİN

    1. KIRMIZI GİYİN

    Park, giydiğimiz renklerin başkalarına ne kadar çekici göründüğümüz üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söylüyor. Buna göre: Araştırmacılar, kırmızı rengi giymenin, insanların sizi fiziksel olarak çekici bulma oranını artırdığını buldu.

    Çünkü kırmızının genellikle tehlike ve saldırganlığın işareti olduğu düşünülürken aynı zamanda tutkuyu, sevgiyi ve arzuyu da simgelemesidir.

    2008'de yayınlanan çığır açıcı bir araştırmada, bir grup erkeğe kırmızı gömlek giyen bir kadının fotoğrafı sunulurken, ayrı bir grup aynı kadının mavi gömlek giydiğini gördü. Çekiciliğini derecelendirmesi istendiğinde kırmızılı kadının cinsel açıdan çok daha çekici olduğu görüldü.

    2010 yılında yayınlanan ayrı bir çalışmada kadınlara önce kırmızı, sonra yeşil gömlek giymiş bir adamın fotoğrafları gösterildi. Kadınlar, kırmızı giyen erkeği önemli ölçüde daha çekici ve cinsel açıdan çekici olarak değerlendirdi.

    Ancak Park, tamamen Kırmızı Başlıklı Kız'a dönmenize gerek olmadığını söylüyor. Kravat veya ruj yoluyla bir renk sıçramasının da işe yarayabileceği belirtiliyor.

    2. ÇEKİCİ ARKADAŞLARA SAHİP OLMAK

    2. ÇEKİCİ ARKADAŞLARA SAHİP OLMAK

    Popüler düşüncenin aksine, çekici arkadaşlara sahip olmanın kendi fiziksel çekiciliğimize ilişkin algılarımızı yükseltmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

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