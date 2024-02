İnsanlara çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış 5 yolu! 2 farklı renk gömlek giydirildi ve sonuçlar inanılmaz

New York Eyalet Üniversitesi - Old Westbury'de doçent ve Psikoloji Bölümü başkanı Lillian Park, görünüşümüzü değiştirmek yerine aslında insanların bizi görme şeklini değiştirebileceğimizi söylüyor. How to Win Friends and Influence Fungis: Collected Quirks of Science, Tech, Engineering, and Math from Nerd Nite adlı kitabında diğer insanlara daha çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış beş yolunu ayrıntılarıyla anlatıyor.