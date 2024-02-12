İnsanlara çekici görünmenin bilimsel olarak kanıtlanmış 5 yolu! 2 farklı renk gömlek giydirildi ve sonuçlar inanılmaz

Pek çok kişi olduğundan daha çekici görünmeyi isteyebilir. Kilo vermek ya da daha iyi görünmek için ameliyatlardan botoks gibi uygulamalara kadar pek çok farklı yöntemi deneyen insanlar var. Ancak bir bilim insanı, çekiciliğin ardındaki gerçek bilimi ortaya çıkardı ve bu, ameliyat gerektirmiyor.