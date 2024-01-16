İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Hüseyin Topbaş ismi kulislere sızdı, aday gösterileceği yer ise dikkat çekti

Yerel seçimlere 2,5 ay gibi bir süre kalırken, partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u duyuran AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla perşembe günü yeni adaylarını duyuracak olan AK Parti'de kulislere sızan bir isim ise dikkat çekti.



