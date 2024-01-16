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Kadıköy adaylığı gündem yaratmıştı! 'Komünist başkan' Maçoğlu için nihai karar verildi

16.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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'Komünist başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'den belediye başkan adayı olacağı şeklindeki açıklamaları gündemi hayli hareketlendirmişti. Son olarak Türkiye Komünist Partisi'nden gelen açıklamayla beraber Maçoğlu'nun adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kadıköy adaylığı gündem yaratmıştı! 'Komünist başkan' Maçoğlu için nihai karar verildi

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Gözlerin en çok çevrildiği adaylardan biri de "komünist başkan" olarak anılan Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Maçoğlu'nun adaylığı hakkında partisinden bir açıklama yapıldı.

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TKP'den yapılan açıklamada yer alan şu ifadelerle Maçoğlu'nun adaylığı netleşti:

"Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik örneklerini çoğaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmiş, pek çok demokratik sol, sosyalist parti ve kurumla bu anlayış çerçevesinde ittifak ve işbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir."

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Fatih Mehmet Maçoğlu
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