İstanbul depremi sözleri çok konuşulan Ercan o bölgeyi işaret etti: Er ya da geç deprem olacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki yıkıcı depremin ardından hem o bölgede hem de ülkenin değişik noktalarında büyüklü küçüklü depremler devam ediyor. Sarsıntıların sık olması nedeniyle deprem uzmanlarının görüşleri de yakından takip ediliyor.

