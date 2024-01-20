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  4. İstanbul depremi sözleri çok konuşulan Ercan o bölgeyi işaret etti: Er ya da geç deprem olacak

İstanbul depremi sözleri çok konuşulan Ercan o bölgeyi işaret etti: Er ya da geç deprem olacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'tan itibaren ülkenin değişmez gündemi olan depremler kendini hatırlatmaya devam ediyor. Son olarak Sivas'ta gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Daha önce Marmara Bölgesi ve İstanbul'da beklenen olası depremler için sözleri çok konuşulan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir uyarı geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki yıkıcı depremin ardından hem o bölgede hem de ülkenin değişik noktalarında büyüklü küçüklü depremler devam ediyor. Sarsıntıların sık olması nedeniyle deprem uzmanlarının görüşleri de yakından takip ediliyor.

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SİVAS GECE YARISI SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Sivas Valiliği açıklamasında, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ERCAN'DAN DEPREM UYARISI: ER YA DA GEÇ OLACAK

ERCAN'DAN DEPREM UYARISI: ER YA DA GEÇ OLACAK

Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Sivas depreminin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Övgün, "Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, KAK üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak." ifadelerine yer verdi.

OLASI MARMARA SENARYOSU ÇOK KONUŞULMUŞTU

OLASI MARMARA SENARYOSU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gündemde düşmeyen olası Marmara depremiyle ilgili birçok uzman ismin fikirlerini dile getiriyor. Bunlardan çok konuşulanlardan biri de Övgün'e ait.

İstanbul için deprem beklentisinin çok erken olduğunu düşünen Prof. Ercan, 2045'ten önce bir deprem beklemediğini ve bu beklentinin 2075 veya 2150 yılına kadar sürebileceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Anadolu Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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