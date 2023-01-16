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  4. İstenmeyen tüylerini almayı bırakarak vücudunu sergileyen 16 cesur kadın

İstenmeyen tüylerini almayı bırakarak vücudunu sergileyen 16 cesur kadın

16.01.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak lazer epilasyon, ağda gibi yöntemler oldukça pahalı veya can acıtıcı olabiliyor. Toplumda erkeklerin istenmeyen tüyleri üzerinde hiçbir baskı yaratılmazken kadınlara yapılan baskılar özel yaşamı derinden etkiliyor. Vücut tüylerini almayı bırakan 17 kadın internette vücutlarını ve yüzlerini paylaşarak diğer kadınlara ilham oluyor.

Vücudumuz üzerinde oldukça fazla baskı yaratılıyor. Kadınlara çocuk yaşlardan itibaren yapılan bu toplumsal baskılar birçok kadının psikolojisinin bozulmasına neden oluyor. Son zamanlarda artan estetik operasyonlar da bu toplumsal baskıların ve sosyal medyada yapılan ağır yorumların kanıtları arasında bulunuyor.

KADINLARA DESTEK OLUYORLAR

Kadın bedenine yapılan ağır yorumlardan sıkılan birçok kadın bu baskılara karşı durduğunu gösteriyor. İnternette vücut kıllarını almayı bıraktığını gösteren kadınlar ağır eleştirilerin hedefi olsa da ergenlik çağındaki birçok genç kıza kendi vücutlarıyla barışmalarını göstererek destek oluyor. Madonna, Lady Gaga gibi birçok ünlü de bu akımın öncüleri arasında yer alıyor.

“Toplumun kadınların da kılı olduğunu kabul etmesi gerekiyor!”

“Toplumun kadınların da kılı olduğunu kabul etmesi gerekiyor!”

"Biz doğayız."

"Biz doğayız."

“Kıllı plaj bacaklarımdan memnunum”

“Kıllı plaj bacaklarımdan memnunum”

Aktris Martina Cariddi vücut kıllarını sallıyor.

Aktris Martina Cariddi vücut kıllarını sallıyor.

"İşte benim katkım."

"İşte benim katkım."
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Lady Gaga Madonna ağda Lazer destek erkek kadın lazer epilasyon toplum vücut estetik

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