İstenmeyen tüylerini almayı bırakarak vücudunu sergileyen 16 cesur kadın

Vücudumuz üzerinde oldukça fazla baskı yaratılıyor. Kadınlara çocuk yaşlardan itibaren yapılan bu toplumsal baskılar birçok kadının psikolojisinin bozulmasına neden oluyor. Son zamanlarda artan estetik operasyonlar da bu toplumsal baskıların ve sosyal medyada yapılan ağır yorumların kanıtları arasında bulunuyor.

KADINLARA DESTEK OLUYORLAR

Kadın bedenine yapılan ağır yorumlardan sıkılan birçok kadın bu baskılara karşı durduğunu gösteriyor. İnternette vücut kıllarını almayı bıraktığını gösteren kadınlar ağır eleştirilerin hedefi olsa da ergenlik çağındaki birçok genç kıza kendi vücutlarıyla barışmalarını göstererek destek oluyor. Madonna, Lady Gaga gibi birçok ünlü de bu akımın öncüleri arasında yer alıyor.