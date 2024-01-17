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  4. İzmir'deki parfüm fabrikasında yangın faciası! Parfüm şişeleri bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar var...

İzmir'deki parfüm fabrikasında yangın faciası! Parfüm şişeleri bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar var...

17.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Parfüm fabrikasındaki yangından acı haber geldi. İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.

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İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.  

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangının etkisiyle etkisi ile fabrikadaki parfüm şişeleri de patlayarak etrafa saçıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  

DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir parfüm fabrika
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