Japonya'daki deprem sırasında kaydedildi: Sismik izolatörlü üst geçidin hareketleri gündem oldu!

Japonya'da 7,6'lık depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu. En az 78 kişi öldü. Tsunami uyarısı kaldırılırken yetkililer 7,6'lık sarsıntının ardından "Büyük bir sarsıntıya daha hazırlıklı olun" çağrısı yapmıştı.



