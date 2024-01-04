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Japonya'daki deprem sırasında kaydedildi: Sismik izolatörlü üst geçidin hareketleri gündem oldu!

04.01.2024 18:02 | Son Güncelleme:
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Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, akıllara ülkemizin 6 Şubat tarihinde yaşadığı iki büyük depremi hatırlattı. Meydana gelen deprem sonrasında Japonya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken tsunami uyarısı da yapılmıştı. Bölgeden gelen bir görüntüde deprem anında sismik izolatörlerin bulunduğu bir üst geçidin hareketleri, depremin değil, ihmalin öldürdüğünü gözler önüne serdi. İşte o görüntüler!

Japonya'da 7,6'lık depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu. En az 78 kişi öldü. Tsunami uyarısı kaldırılırken yetkililer 7,6'lık sarsıntının ardından "Büyük bir sarsıntıya daha hazırlıklı olun" çağrısı yapmıştı.


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Japonya'daki depremde kaydedilen görüntüler viral oldu!

DEPREM DEĞİL İHMAL ÖLDÜRÜYOR

DEPREM DEĞİL İHMAL ÖLDÜRÜYOR

Deprem sırasında bir üst geçitte kaydedilen görüntü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Görüntülerde, depremin en şiddetli olduğu anlarda bile yıkılmadan ayakta durduğu görülen üst geçitte sismik izolatör bulunduğu öğrenildi.

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Japonya yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Ajanstan yapılan açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
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