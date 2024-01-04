Japonya'daki deprem sırasında kaydedildi: Sismik izolatörlü üst geçidin hareketleri gündem oldu!

Japonya'da 7,6'lık depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu. En az 78 kişi öldü. Tsunami uyarısı kaldırılırken yetkililer 7,6'lık sarsıntının ardından "Büyük bir sarsıntıya daha hazırlıklı olun" çağrısı yapmıştı.
Deprem sırasında bir üst geçitte kaydedilen görüntü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Görüntülerde, depremin en şiddetli olduğu anlarda bile yıkılmadan ayakta durduğu görülen üst geçitte sismik izolatör bulunduğu öğrenildi.
Japonya yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.
Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.
Ajanstan yapılan açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.
Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.