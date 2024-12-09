Jennifer Aniston, Scarlett Johansson ve Chris Hemsworth'un uyguladığı kilo verme diyeti

Aralıklı oruç diyeti, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian, Halle Berry, Scarlett Johansson ve Reese Witherspoon gibi ünlüler arasında popüler ve herkes bundan bahsediyor.
James Corden, aralıklı oruç, boks ve yediklerine dikkat ederek epey kilo verdiğini söyledi. Neredeyse her sabah boks yaptığını ve bazen günün başında sadece bir elma yediğini açıkladı. Gavin ve Stacey'nin yıldızı Corden, her gün öğlene kadar yemek yemediğini ve önce 15 kalorilik, şekersiz bir vitamin içeceği içtiğini söyledi.
Peki nedir bu aralıklı oruç diyeti? Bu diyet aynı zamanda insanların yemek yemeye ayırdıkları zamanı azaltarak kilo vermelerine yardımcı olmaya odaklanan 16:8 diyeti olarak da bilinir. 16:8 diyeti, gününüzü 16 saat ve 8 saat olmak üzere iki periyoda böldüğünüz bir aralıklı oruç tutma biçimidir.
Bu diyette, insanlar günde 16 saat oruç tutacaklar; sadece su, şekersiz meşrubat veya süt içermeyen içecekler tüketecekler ve kalan sekiz saatte gün boyunca almaları gereken tüm kalorileri tüketecekler. Sekiz saatlik süre içerisinde tüketebileceğiniz yiyecek miktarları konusunda herhangi bir kısıtlama yok.
Diyet, vücuda yiyecekleri işlemek ve fazla yağları yakmak için ihtiyaç duyduğu zamanı vermek amacıyla uzun süreli oruç tutma süresiyle hızlı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış. 16:8 diyeti saatlik bazda uygulanır; yani sekiz saatlik bir zaman diliminde yemek yiyip kalan 16 saat boyunca oruç tutarsınız.
Bu tür bir diyet planı, daha az kalori almanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olarak kilo vermenize yardımcı olur. Birkaç saat yemek yemediğinizde, vücudunuz şeker rezervlerini tüketir ve 'metabolik değişim' adı verilen bir süreçte yağ yakmaya başlar.
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