Jennifer Aniston, Scarlett Johansson ve Chris Hemsworth'un uyguladığı kilo verme diyeti

JAMES CORDEN DA BUNU UYGULUYOR

James Corden, aralıklı oruç, boks ve yediklerine dikkat ederek epey kilo verdiğini söyledi. Neredeyse her sabah boks yaptığını ve bazen günün başında sadece bir elma yediğini açıkladı. Gavin ve Stacey'nin yıldızı Corden, her gün öğlene kadar yemek yemediğini ve önce 15 kalorilik, şekersiz bir vitamin içeceği içtiğini söyledi.