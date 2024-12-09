KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Jennifer Aniston, Scarlett Johansson ve Chris Hemsworth'un uyguladığı kilo verme diyeti

Jennifer Aniston, Scarlett Johansson ve Chris Hemsworth'un uyguladığı kilo verme diyeti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.12.2024 11:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce birçoğunuzun duyduğu bu diyeti hiç denediniz mi? Uzun yıllardır uygulanan ve ünlülerin de gözdesi olan bu diyet, aynı zamanda sevdiğiniz yiyecekleri yemenize de olanak sağlıyor.

Aralıklı oruç diyeti, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian, Halle Berry, Scarlett Johansson ve Reese Witherspoon gibi ünlüler arasında popüler ve herkes bundan bahsediyor.

JAMES CORDEN DA BUNU UYGULUYOR

JAMES CORDEN DA BUNU UYGULUYOR

James Corden, aralıklı oruç, boks ve yediklerine dikkat ederek epey kilo verdiğini söyledi. Neredeyse her sabah boks yaptığını ve bazen günün başında sadece bir elma yediğini açıkladı. Gavin ve Stacey'nin yıldızı Corden, her gün öğlene kadar yemek yemediğini ve önce 15 kalorilik, şekersiz bir vitamin içeceği içtiğini söyledi.

Peki nedir bu aralıklı oruç diyeti? Bu diyet aynı zamanda insanların yemek yemeye ayırdıkları zamanı azaltarak kilo vermelerine yardımcı olmaya odaklanan 16:8 diyeti olarak da bilinir. 16:8 diyeti, gününüzü 16 saat ve 8 saat olmak üzere iki periyoda böldüğünüz bir aralıklı oruç tutma biçimidir.

MİKTARDA KISITLAMA YOK

MİKTARDA KISITLAMA YOK

Bu diyette, insanlar günde 16 saat oruç tutacaklar; sadece su, şekersiz meşrubat veya süt içermeyen içecekler tüketecekler ve kalan sekiz saatte gün boyunca almaları gereken tüm kalorileri tüketecekler. Sekiz saatlik süre içerisinde tüketebileceğiniz yiyecek miktarları konusunda herhangi bir kısıtlama yok.

Diyet, vücuda yiyecekleri işlemek ve fazla yağları yakmak için ihtiyaç duyduğu zamanı vermek amacıyla uzun süreli oruç tutma süresiyle hızlı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış. 16:8 diyeti saatlik bazda uygulanır; yani sekiz saatlik bir zaman diliminde yemek yiyip kalan 16 saat boyunca oruç tutarsınız.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Bu tür bir diyet planı, daha az kalori almanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olarak kilo vermenize yardımcı olur. Birkaç saat yemek yemediğinizde, vücudunuz şeker rezervlerini tüketir ve 'metabolik değişim' adı verilen bir süreçte yağ yakmaya başlar.

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Scarlett Johansson Chris Hemsworth aralıklı oruç aralıklı oruç diyeti kilo verme zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.