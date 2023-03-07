Jilet kullanmaktan vazgeçen 14 kadın vücutlarına olan sevgilerini paylaştılar! Kıllarını almayı bırakarak...

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için pek çok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin birçoğu cilde zarar verebiliyor. Vücudun belirli yerlerinde bulunan tüyleri hijyen açısından almanın önemi bilinse de kadınlara yapılan güzellik baskısı hijyen kaygısının önüne geçiyor. Toplumdaki birçok kişi erkeklerin vücut tüylerine yorum yapmazken kadınların tüylerine yapılan yorumlar rahatsız edici olabiliyor.

Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklarla mücadele eden kadınlar bu güzellik algıları nedeniyle psikolojik problemler yaşayabiliyor. Bu konuda gücü eline geçiren kadınlar kendi tercihlerini ön planda tutarak vücutlarına yapacakları işlemler için başkalarının düşüncelerini önemsemiyor. Vücudundaki ve yüzündeki tüyleri cesurca paylaşan 14 kadın sosyal medyadan oldukça fazla kötü yorum almasına rağmen bu konudaki fikirlerinden vazgeçmiyor.