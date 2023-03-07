KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Jilet kullanmaktan vazgeçen 14 kadın vücutlarına olan sevgilerini paylaştılar! Kıllarını almayı bırakarak...

Jilet kullanmaktan vazgeçen 14 kadın vücutlarına olan sevgilerini paylaştılar! Kıllarını almayı bırakarak...

07.03.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların vücutları üzerine yapılan baskılar arasında yer alan tüm vücuttaki tüylerin alınmış olması gerektiği düşüncesi oldukça rahatsız edici olabiliyor. Vücut tüylerini almakla uğraşan kadınlar bu sürecin uzun sürmesinden yana şikayetlerini dile getiriyor. Vücudundaki ve yüzündeki tüyleri almayı bırakan 14 kadın tüylerini cesurca paylaşarak diğer kadınlara destek oluyor.

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için pek çok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin birçoğu cilde zarar verebiliyor. Vücudun belirli yerlerinde bulunan tüyleri hijyen açısından almanın önemi bilinse de kadınlara yapılan güzellik baskısı hijyen kaygısının önüne geçiyor. Toplumdaki birçok kişi erkeklerin vücut tüylerine yorum yapmazken kadınların tüylerine yapılan yorumlar rahatsız edici olabiliyor.

Ekran görüntüsü 2023-03-07 162354

Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklarla mücadele eden kadınlar bu güzellik algıları nedeniyle psikolojik problemler yaşayabiliyor. Bu konuda gücü eline geçiren kadınlar kendi tercihlerini ön planda tutarak vücutlarına yapacakları işlemler için başkalarının düşüncelerini önemsemiyor. Vücudundaki ve yüzündeki tüyleri cesurca paylaşan 14 kadın sosyal medyadan oldukça fazla kötü yorum almasına rağmen bu konudaki fikirlerinden vazgeçmiyor.

VÜCUT TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKAN 14 KADIN

"Kıllı vücutları her seferinde bir selfie ile normalleştirmek ."

"Kıllı vücutları her seferinde bir selfie ile normalleştirmek ."

“Bacaklarımı tıraş etmeyi bıraktığımdan beri ilk kez etekle toplum içine çıktım. Biraz korkutucuydu ama heyecan vericiydi. Bildiğim kadarıyla kimse fark etmedi.”

“Bacaklarımı tıraş etmeyi bıraktığımdan beri ilk kez etekle toplum içine çıktım. Biraz korkutucuydu ama heyecan vericiydi. Bildiğim kadarıyla kimse fark etmedi.”

"Tıraş olmak sadece abartılıyor."

"Tıraş olmak sadece abartılıyor."

"Kendimi güzel hissediyorum"

"Kendimi güzel hissediyorum"

"Randevuya çıkmak üzereyim, Umarım tıraş olmama aldırmazlar."

"Randevuya çıkmak üzereyim, Umarım tıraş olmama aldırmazlar."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne hirsutizm hastalık erkek güzellik jilet kadın polikistik over toplum

En Çok Okunan Haberler

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Akşener’in o görüntüsünü paylaştı ve…

Akşener’in o görüntüsünü paylaştı ve…

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

Sütyene karşı çıktı! "Devasa göğüslerim dizime kadar..."

Sütyene karşı çıktı! "Devasa göğüslerim dizime kadar..."

Sararmış ayakkabılarınızı çöpe atmayın! 10 saniyede yeni gibi...

Sararmış ayakkabılarınızı çöpe atmayın! 10 saniyede yeni gibi...

Türkiye'ye gelerek Ezel gibi değişti! 20 yaş genç gözüküyor

Türkiye'ye gelerek Ezel gibi değişti! 20 yaş genç gözüküyor

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.