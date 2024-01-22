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  4. Meksikalı kartelin mermisi saatlerce tükenmedi: Tetikçinin oğlu tutuklanınca polise ateş yağdırdılar

Meksikalı kartelin mermisi saatlerce tükenmedi: Tetikçinin oğlu tutuklanınca polise ateş yağdırdılar

22.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu kaçakçılığından kara para aklamaya birçok suçta uluslararası düzeyde ün sahibi Meksikalı Sinaloa karteli, tetikçilerinin oğlu tutuklanınca harekete geçti. Kartele bağlı Los Cazadores çetesi, çöllerle kaplı Sonora eyaletinde polise ateş açtı. Kurtarma girişimiyle başlayıp saatlerce süren çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Meksika'da meşhur Sinaloa kartelinin tetikçisi Jesus Humberto'nun oğlu Carlos Humberto tutuklandı. Bunun üzerine Los Cazadores çetesi Humberto'yu kurtarmak üzere silahlarını donanıp planlarını hayata geçirdi. Kartelle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 12 kişi can verdi. Çatışma nedeniyle paniğin arttığı bölgede ulaşıma da müdahale geldi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo’da bir otoyolda güvenlik güçleri ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto’nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine ateş açtı.

İHA'da yer alan habere göre; Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldüğü, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı ifade edildi.

Çatışmanın ardından güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.

ÇATIŞMA SAATLERCE SÜRDÜ

ÇATIŞMA SAATLERCE SÜRDÜ

Fox News'ün Sonora eyaleti yetkililerinden aktardığı detaylara göre ise çatışma saatlerce sürdü. Saldırganlar AK-47 ve AR-15'lerle ateş açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika çatışma Kartel
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