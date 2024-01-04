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'Mossad' operasyonu şüphelilerinin fotoğrafları gündem oldu! Çarpıcı diyerek diyerek dikkat çekti: 'Müslüman' detayı...

04.01.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki yabancı kişilere karşı hamle yapacağı yönünde bilgiler elde edinilmiş, MİT'ten hemen karşı hamle gelmişti. 57 adrese eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülere gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Ersoy paylaşımını, "Çarpıcı olan ne biliyor musunuz?' kelimeleriyle yaptı.

İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları kameraları görünce gülümsedi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sosyal medyadan paylaştığı 'Müslüman' detayı ise dikkat çekti.


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ÇOK SAYIDA İLDE GÖZALTILAR VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

MOSSAD DETAYI

MOSSAD DETAYI

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı MİT Mossad
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