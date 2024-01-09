Mucize içecek: Kalp krizi riskini azaltıyor, tansiyonu dengeliyor! Sadece yarım bardak içmeniz yeterli

Antioksidan içeriği en yüksek meyvelerden biri olan nar, vücudumuzdaki sağlıklı hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak genel sağlığımızı destekler. Nar suyunun bu faydaları, beslenme ve sağlık alanında giderek daha fazla araştırılmakta ve dikkat çekmektedir.



NAR SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI!

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Kolesterol ve yağ birikmesi kalp hastalıklarının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü de yükselterek felç ve kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengelemek için nar kabuğundan faydalanabilirsiniz. Nar kabuklarını kaynamaya yakın suyun içerisinde 5 dakika kadar bekletin. Bu çaya tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu çay haftada 2 gün tüketilebilir.

KALP VE DAMARLARI KORUR Nar, damar koruyu bileşenleri ile kalp ilacı gibidir. Kalbi koruma altına alır ve dokulara yeterli miktarda kan ve oksijen taşınmasını sağlayarak kalp krizinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Arştırmalara göre nar kanda plak oluşumunu önler, damar sertleşmesi ve pıhtı oluşumunu da engeller. Buna göre nar, damar hücrelerinde nitrik oksit üretimini tetikleyerek kan akışını hızlandırır ve damarlarda birikimi önler. Damarlara ve kalbe büyük faydası narın yüksek oranda antioksiden içermesinden kaynaklıdır.

TANSİYONU DENGELER Yapılan bir araştırmada yarım bardaktan (140 ml.) biraz fazla nar suyunun 2 hafta içilmesi tansiyonun düşürülmesine yetiyor. Büyük tansiyonda narın etkileri daha hızlı görülüyor. Narın bu özelliği içeriğindeki polifenollerden kaynaklıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltan nar, damarların esnekliğini kaybetmesini önleyerek tansiyonu dengede tutuyor.