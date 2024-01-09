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  4. Mucize içecek: Kalp krizi riskini azaltıyor, tansiyonu dengeliyor! Sadece yarım bardak içmeniz yeterli

Mucize içecek: Kalp krizi riskini azaltıyor, tansiyonu dengeliyor! Sadece yarım bardak içmeniz yeterli

09.01.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Bedenimizdeki tüm sistemlerin birbiriyle etkileşim halinde olduğu bir gerçektir. Beslenme alışkanlıklarımız, sağlığımızı doğrudan etkiler. Tükettiğimiz her gıda, kanımızın bileşimiyle başlayıp organlarımızın düzgün çalışmasına kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Bu noktada, nar suyunun sağlık üzerindeki etkileri oldukça şaşırtıyor. Nar suyu, kötü kolesterol seviyelerini düşürmek, yüksek tansiyonu kontrol altına almak ve kalp krizine karşı koruma sağlamak gibi faydalarıyla ön plana çıkar.

Antioksidan içeriği en yüksek meyvelerden biri olan nar, vücudumuzdaki sağlıklı hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak genel sağlığımızı destekler. Nar suyunun bu faydaları, beslenme ve sağlık alanında giderek daha fazla araştırılmakta ve dikkat çekmektedir.

Keşfet

NAR SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI!

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Kolesterol ve yağ birikmesi kalp hastalıklarının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü de yükselterek felç ve kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengelemek için nar kabuğundan faydalanabilirsiniz. Nar kabuklarını kaynamaya yakın suyun içerisinde 5 dakika kadar bekletin. Bu çaya tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu çay haftada 2 gün tüketilebilir.

KALP VE DAMARLARI KORUR

KALP VE DAMARLARI KORUR
Nar, damar koruyu bileşenleri ile kalp ilacı gibidir. Kalbi koruma altına alır ve dokulara yeterli miktarda kan ve oksijen taşınmasını sağlayarak kalp krizinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Arştırmalara göre nar kanda plak oluşumunu önler, damar sertleşmesi ve pıhtı oluşumunu da engeller. Buna göre nar, damar hücrelerinde nitrik oksit üretimini tetikleyerek kan akışını hızlandırır ve damarlarda birikimi önler. Damarlara ve kalbe büyük faydası narın yüksek oranda antioksiden içermesinden kaynaklıdır.

TANSİYONU DENGELER

TANSİYONU DENGELER
Yapılan bir araştırmada yarım bardaktan (140 ml.) biraz fazla nar suyunun 2 hafta içilmesi tansiyonun düşürülmesine yetiyor. Büyük tansiyonda narın etkileri daha hızlı görülüyor. Narın bu özelliği içeriğindeki polifenollerden kaynaklıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltan nar, damarların esnekliğini kaybetmesini önleyerek tansiyonu dengede tutuyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Nar suyu tüm meyve suların içinde ORAC değeri en yüksek olandır. ORAC değeri yüksek beslendiğinizde kansere karşı koruyucu bir zırh oluşturursunuz. Bunun yanı sıra damarlarınızın da sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirirsiniz. Nar aynı zamanda yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerir ve bu özelliğiyle kalp damar koruyuculuğu üstlenir. Narın bir diğer özelliği ise polifenoller yönünden zengin olmasıdır. Polifenoller damar akımını düzenleyen nitrik oksit adı verilen maddenin salgılanmasını sağlarlar. Nar suyunda antosiyanin, askorbik asit, ellagik asit, gallik asit, kateflin, aminoasitler ve demir bulunur. Antosiyaninler tümör gelişimini önleyici ve damar koruyucu özelliklere sahiptir. Askorbik asit ise C vitamidir ve bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır.
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nar kolesterol kalp krizi tansiyon nar suyu faydaları
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