Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Türkiye deprem geçmişi olan ve önümüzdeki dönemde de yine depremlerin beklendiği bir ülke olma özelliğini taşıyor. Plansız yerleşim, fay hatları üzerine kurulan binalar, müteahhitlerin kar marjı için insanların canını hiçe sayması gibi birçok nedenle depremlerde yüksek can kaybı yaşanıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerini öngörmesiyle kamuoyunda söylediği her sözü gündem olan Yerbilimci Naci Görür, her demecinde deprem vurgusu yaparak yerel yöneticileri göreve çağırıyor.