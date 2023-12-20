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  4. Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

20.12.2023 22:51 | Son Güncelleme:
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Deprem denilince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden olan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarıyla deprem ve deprem hazırlıklarını Türkiye gündeminde tutmaya devam ediyor. Sürekli uyarılarıyla hafızalara kazınan isimden bu kez farklı bir açıklama geldi. Önceki gün riskli olarak gösterdiği Tunceli'yle ilgili paylaşım yapan Görür, il yönetimini ve yetkilileri kutladı.

Türkiye deprem geçmişi olan ve önümüzdeki dönemde de yine depremlerin beklendiği bir ülke olma özelliğini taşıyor. Plansız yerleşim, fay hatları üzerine kurulan binalar, müteahhitlerin kar marjı için insanların canını hiçe sayması gibi birçok nedenle depremlerde yüksek can kaybı yaşanıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerini öngörmesiyle kamuoyunda söylediği her sözü gündem olan Yerbilimci Naci Görür, her demecinde deprem vurgusu yaparak yerel yöneticileri göreve çağırıyor.

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SON ÇAĞRISI TUNCELİ İÇİNDİ

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce programına konuk olan Görür benzer çağrılar yapmıştı ancak iki noktayı özellikle vurgulamıştı.

Bunlardan biri 'Gemlik taşınmalı', diğeri de 'Tunceli'ye dikkat edin'di.

Açıklamasının gerekli yerlerce duyulduğunu belirten Görür bugün yeni bir paylaşım yaptı. Tunceli il yönetimi ve yetkilerini tebrik eden Görür şu ifadeleri kullandı;

Arkadaşlar, bugün dünden de umutluyum. Belki de sesimizi işittiler. Tunceli ve ilçelerinde depreme hazırlık çalışmalarının yapılmaya başlandığını, yapı stokunun elden geçirildiğini, kimi yerlerde çürük binaların yıkıldığını, devlet binalarının sağlamlaştırıldığını, görevli kişilere acil durum ve müdahale eğitimlerinin verildiği gibi şeyler dıydum. Çok sevindim. Tunceli yönetimini ve yetkilileri insanlarım adına kutluyorum, sevgiyle...

NE DEMİŞTİ?

NE DEMİŞTİ?

Görür'ün Tunceli için gündem olan uyarısı şu sözlerle yapmıştı;


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Anahtar Kelimeler:
deprem Tunceli naci görür
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