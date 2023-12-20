Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Türkiye deprem geçmişi olan ve önümüzdeki dönemde de yine depremlerin beklendiği bir ülke olma özelliğini taşıyor. Plansız yerleşim, fay hatları üzerine kurulan binalar, müteahhitlerin kar marjı için insanların canını hiçe sayması gibi birçok nedenle depremlerde yüksek can kaybı yaşanıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerini öngörmesiyle kamuoyunda söylediği her sözü gündem olan Yerbilimci Naci Görür, her demecinde deprem vurgusu yaparak yerel yöneticileri göreve çağırıyor.
tv100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce programına konuk olan Görür benzer çağrılar yapmıştı ancak iki noktayı özellikle vurgulamıştı.
Bunlardan biri 'Gemlik taşınmalı', diğeri de 'Tunceli'ye dikkat edin'di.
Açıklamasının gerekli yerlerce duyulduğunu belirten Görür bugün yeni bir paylaşım yaptı. Tunceli il yönetimi ve yetkilerini tebrik eden Görür şu ifadeleri kullandı;
Arkadaşlar, bugün dünden de umutluyum. Belki de sesimizi işittiler. Tunceli ve ilçelerinde depreme hazırlık çalışmalarının yapılmaya başlandığını, yapı stokunun elden geçirildiğini, kimi yerlerde çürük binaların yıkıldığını, devlet binalarının sağlamlaştırıldığını, görevli kişilere acil durum ve müdahale eğitimlerinin verildiği gibi şeyler dıydum. Çok sevindim. Tunceli yönetimini ve yetkilileri insanlarım adına kutluyorum, sevgiyle...
Görür'ün Tunceli için gündem olan uyarısı şu sözlerle yapmıştı;