Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketiyor! Günde 1 kaşık vücudu hastalıklara karşı koruyor

Mevsim geçişlerinde yaşanan grip, nezle birçok insanın yaşam kalitesini düşürerek halsizleşmesine ve direncinin düşmesine neden oldu. Her sabah yorgun uyanan kişiler vücutlarına güç verecek ve hastalıklara karşı koruyacak doğal gıdaları arıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bu problemlerin çözümünün tahin olduğunu belirtiyor.

GÜNE HER SABAH TAHİN TÜKETEREK BAŞLAYIN

Sağlıklı beslenme üzerine sık sık önerilerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kendisinin her sabah düzenli olarak tükettiği besini açıkladı. Saraçoğlu, her sabah tahin tüketerek güne başlayın uyarısında bulundu. Faydaları saymakla bitmeyen tahin romatizma hastaları için çok faydalı olduğu gibi olası romatizma riskinin de azalmasını sağlar. Çünkü tahin eklemler için çok faydalıdır. Fitness yapan kişiler antrenman öncesinde ve sonrasında tahin tükettiklerinde hem eklem sağlıkları korunur hem de enerjik hissederler.