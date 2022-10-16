Sağlıklı sanıyoruz ama sağlığı tehdit ediyor! Bu besinler kalp krizi riskini artırıyor

Sağlıksız beslenmek ve hareketsiz yaşamak hastalıkların oluşmasına zemin oluşturuyor. Kalp hastalıkları, kanser gibi çok tehlikeli hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında bulunan sağlıksız beslenmek yaşam için tehdit oluşturuyor. Sağlıklı sanılan yiyecekler bile oldukça riskli sonuçlara yol açabiliyor. Kalp ve dolaşım hastalıklarından uzak durmak için gıdaların omega-3'ler, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bitkisel besinler, antioksidanlar ve lif gibi besinleri içermesi gerekiyor. Ancak yediğimiz besinlerin çoğu bunlardan önemli ölçüde yoksundur.

ASLA YEMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ETLERİ İşlenmiş et ürünleri olan pastırma, sucuk, salam ve sosis gibi ürünlere koruyucu katkı maddesi olarak nitrat ekleniyor. Hem korucu amaçla hem de aynı zamanda renklendirme olarak kullanılan nitrat sayesinde bu ürünler rengini kazanıyor. Yani aslında doğal kırmızı et olarak satın aldığınız bu ürünler tamamen katkı maddesi sayesinde bu renge sahip olmaktadır. Nitrat mide asidi üzerine önemli zararlı etkileri bulunan bir katkı maddesidir. Ayrıca nitratta kanserojen madde etkileri bulunmaktadır.

TAVUK DÖNER Tavuk etinin kalitesi ve hayvanın hangi bölümlerinden döner yapıldığı tavuk dönerin sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi veren önemli kriterler. Eğer döner, tamamen baharatlanmış ve kırmızı tonlarındaki renklere sahip ise muhtemelen bu bir kamufle yöntemi olabiliyor. İçerisindeki doymuş yağ oranı ve sodyum miktarı yüksek olan bu şekildeki tavuk dönerler ise sağlığı tehdit ediyor. Koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkaran bu ürünün uzmanlara göre tüketilmemesi gerekiyor.

KETÇAP Uzun süreler tatlarının bozulmaması ve raf ömrünün uzun olması için içerisine koruyucular ile kimyasallar karıştırılır.Bunların çoğu oksidan maddelerden oluşur.Tüketildikleri anda değilse de zamanla vücutta birikerek çeşitli hastalıkları tetiklerler.

BARBEKÜ SOS Sosların yüksek yağ oranları aynı zamanda kilo kazanımına da zemin hazırlarlar. Yine yüksek yağ ve kavrulmuş besinler mide sağlığını olumsuz etkiler.