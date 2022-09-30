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  4. Sararmış çamaşırlara anında çözüm! Sakın atmayın eskisinden de beyaz olması mümkün

Sararmış çamaşırlara anında çözüm! Sakın atmayın eskisinden de beyaz olması mümkün

30.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz kıyafetler üzerimizde ne kadar güzel dursa da temizliği diğer renklere göre çok daha zor oluyor. En ufak lekeyi bile belli eden beyaz çamaşırlar doğru yıkanmadığı takdirde zamanla sararabiliyor. Sararan çamaşırları beyazlatmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde uygulayacağınız basit çözümler ile çamaşırlarınızı yeni almış gibi bembeyaz yapabilirsiniz.

Beyaz çamaşırların her zaman lekesiz ve parlak, düz bir beyazlığa sahip olması isteniyor. Çamaşırlarda görülen sararmalar çamaşır temiz olsa bile pis ve bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Eğer sararan çamaşırları çöpe atıyor veya toz bezi yapıyorsanız bu duruma bir son verebilirsiniz. Evde uygulayacağınız temizlik hileleri ile çamaşırlarınızı kar gibi bembeyaz hale getirebilmeniz mümkün.

ÇAMAŞIRLARI BEMBEYAZ YAPACAK ÖNERİLER

KARBONAT

KARBONAT
Karbonat, sararan kıyafetleri beyazlatmak için uygulayabileceğiniz ilk yöntemdir. Bu yöntem için, sararan bölgenin üzerini kapatacak şekilde karbonatla kaplayın. Üzerine biraz limon sıkın ve 10 dakika bekleyin. Bölgede köpürmeler oluşacaktır. Daha sonra kıyafeti makineye atarak yıkayın. Karbonat sarı lekeyi aşındırır, makine ise lekenin tamamen çıkmasını sağlar. Ancak bu yöntemi, kumaş kıyafetlerde denemeniz önerilir.

OKSİJENLİ SU

OKSİJENLİ SU
Genelde hassas kıyafetler için tercih edilen bir yöntemdir. 1 bardak oksijenli su, 1 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ile karıştırılır. Sararmış olan bölgeye dökülür. 30 dakika bekledikten sonra, hassas yıkamada yıkanır.

LİMON SUYU

LİMON SUYU
2 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra büyük bir kabın içine aktarın. Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave edin ve sararan kıyafetleri suyun içine atın. 1 saat suda beklettikten sonra, beyaz yıkama programında yıkayın. Özellikle penye, gömlek ve yazlık kumaşlar için etkilidir.

AMONYAK

AMONYAK
Bir kapta oksijenli su ve amonyağı karıştırın. Karışımı sararan bölgeye dökün ve yumuşamasını bekleyin. Daha sonra makinenin kısa programında yıkayın.

ASPİRİN

ASPİRİN
Kıyafeti geniş bir kaba alın ve üzerine 5-6 adet aspirin atın. Daha sonra üzerine sıcak su dökün ve kaşık yardımıyla karıştırın. 1 saat beklettikten sonra makinenin en uygun modunda yıkayın.
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