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  4. Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 ile gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 ile gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

30.01.2024 10:25 | Son Güncelleme:
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Trafikte yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Galericilik yapan Kadir Bayer araç takas etmek için Antalya'dan Afyonkarahisar'a gitti. Döndüğünde ise hayatında görmediği kadar büyük bir trafik cezasıyla karşılaştı. 150 bin lirayı 15 bin gören Bayer, cezayı ödeme gücü olmadığını söyledi. Hız sınırının 82 km olduğu yerde yaptığı hızı da açıkladı.

Antalya’dan Afyon’a araç takası için giden galerici Kadir Bayer (28), EDS üzerinden gelen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü. Cezayı ödeyecek gücünün olmadığını belirten Bayer, “İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi” dedi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TELEFONLA ÖĞRENDİ

Antalya’da galericilik yapan Kadir Bayer (28), 22 Ocak günü Afyon’dan bir araç satın aldı. 34 FIB 370 plakalı kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyon’a gitti. Bayer, takas işleminin ardından Antalya’ya geldi.

Bu sırada telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrenen Bayer, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Kılıçarslan’da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde’nden 150 bin 600 TL ceza tutarı ile hayatının şokunu yaşadı.

SINIRI YÜZDE 30 AŞTI

SINIRI YÜZDE 30 AŞTI

Bayer’in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı tespit edildi. Bayer, cezanın düzeltilmesini talep etti.

"İNANMAK İSTEMEDİM, ŞAŞIRDIM"

"İNANMAK İSTEMEDİM, ŞAŞIRDIM"

Yaşadıklarını anlatan Kadir Bayer, “22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon’a gittim. Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Kılıçarslan’da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım.

Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası hız sınırı EDS
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