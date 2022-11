Terapistler uyarıyor! Eşinizin ayrılmak istediğini gösteren 5 işaret

Randevuların mutlu olması gerekiyor ve eşiniz öyle görünmüyorsa, ayrılmayı düşünüyor olabilir. İlişki uzmanı Joseph Puglisi , "Sevdiği biriyle randevuda olan hiç kimseden gülümsemesi istenmez; yüzleri her zaman gülümsemeyle parlar," diyor . "Ama eğer senden ayrılmak istiyorlarsa, gülümsemezler, düz bir yüzle göz temasından kaçınmaya çalışırlar." Başka bir deyişle, davranışları hakkında bir şeylein kapalı olduğunu ve uzaklaştığını hissediyorsanız, muhtemelen öyledir.

YATAKTA MESAFELİYSE Ayrılmak isteyen bir eş, yatak odasında normalde olduğundan farklı davranabilir. Örneğin, sevgiliniz uykuya dalmadan önce size her zaman tutkulu bir öpücük verir ve sonra aniden durursa, bir kopukluk hissediyor olabilir. Veya genellikle sizinle yüzleşirlerse ve rastgele uzaklaşmaya başlarlarsa, bir şeyler ters gidebilir. "Her zaman orada olan normal fiziksel dokunuş var mı, yoksa kişinin şimdi yatakta gergin olduğuna dair bir his var mı?" diye soruyor seksolog ve seks koçu Massimo Stocchi Fontana . "Bütün bu sinyaller, yakınlıktan ve bağlantıdan kaçınmaya işaret ediyor." Partneriniz "konuşmayı" açmadan önce yavaşça uzaklaşıyor olabilir.