Terapistler uyarıyor! Eşinizin ayrılmak istediğini gösteren 5 işaret

İlişki içerisinde çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunlar genelde görmezden gelinerek üzeri kapatılıyor. Ancak sizin görmezden geldiğiniz ufak sorunlar karşınızdaki için büyük problem haline gelmiş olabilir. Ev içerisinde yaşanan stresli hava günlük sorunlardan meydana gelirken bu sorunların nedeni ayrılık hazırlığı olabilir. Terapistler partnerinizin ayrılmak isteyebileceğini gösteren davranışları belirtiyor.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTEREBİLECEK BEDEN DAVRANIŞLARI

AYAĞINI SÜREKLİ OLARAK TİTRETİYORSA Çoğu durumda, endişe veya hayal kırıklığı anlamına gelir ve bunlar ilişkinizde istediğiniz şeyler değildir. İlişki uzmanı ve çöpçatan Sameera Sullivan , "İşleri hızlandırmak için hızlı bir tempoda dokunan veya vuran metronomik hareketler, sizden ayrılmaya çalışan birinin sözsüz bir mesajı olarak kullanılabilir" diyor . "Bu tür metronomik ritüeller arasında bacak titremesi, ayaklara vurmak veya parmakları vurmak sayılabilir." Bir ilişkiyi bitirmek streslidir ve bu beden dili ipuçları, eşinizin o gerilimi hissettiğini gösterebilir.

ESKİSİ GİBİ GÜLMÜYORSA Randevuların mutlu olması gerekiyor ve eşiniz öyle görünmüyorsa, ayrılmayı düşünüyor olabilir. İlişki uzmanı Joseph Puglisi , "Sevdiği biriyle randevuda olan hiç kimseden gülümsemesi istenmez; yüzleri her zaman gülümsemeyle parlar," diyor . "Ama eğer senden ayrılmak istiyorlarsa, gülümsemezler, düz bir yüzle göz temasından kaçınmaya çalışırlar." Başka bir deyişle, davranışları hakkında bir şeylein kapalı olduğunu ve uzaklaştığını hissediyorsanız, muhtemelen öyledir.

YATAKTA MESAFELİYSE YATAKTA MESAFELİYSE Ayrılmak isteyen bir eş, yatak odasında normalde olduğundan farklı davranabilir. Örneğin, sevgiliniz uykuya dalmadan önce size her zaman tutkulu bir öpücük verir ve sonra aniden durursa, bir kopukluk hissediyor olabilir. Veya genellikle sizinle yüzleşirlerse ve rastgele uzaklaşmaya başlarlarsa, bir şeyler ters gidebilir. "Her zaman orada olan normal fiziksel dokunuş var mı, yoksa kişinin şimdi yatakta gergin olduğuna dair bir his var mı?" diye soruyor seksolog ve seks koçu Massimo Stocchi Fontana . "Bütün bu sinyaller, yakınlıktan ve bağlantıdan kaçınmaya işaret ediyor." Partneriniz "konuşmayı" açmadan önce yavaşça uzaklaşıyor olabilir.

KANEPEDE SİZDEN UZAK OTURUYORSA Bazen fiziksel mesafe, duygusal mesafe anlamına gelebilir. Stocchi Fontana, "Koltukta oturan çift arasındaki mesafe [bir ayrılmayı tahmin edebilir]" diyor. "Yakınlık genellikle birbirleriyle nerede bağlantılı olduklarını söyler." Stocchi Fontana ayrıca, çift terapisindekiler olumlu yönde ilerledikçe, genellikle aralarındaki boşluğu dolduracaklarını ve seanslar sırasında kanepede birbirlerine daha yakın oturacaklarını belirtiyor.