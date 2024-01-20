Uyarıların ardından... Edirne’de kar yağışı başladı! "Şükür kavuşturana diyorum"

Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan’a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli’de sabaha karşı başlayan sağanak yerini önce karla karışık yağmura, sonra ise tamamen hafif kar yağışına bıraktı. Yerler, otomobillerin üstü ve çatılar hafif şekilde beyaza büründü.