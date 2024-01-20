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  4. Uyarıların ardından... Edirne’de kar yağışı başladı! "Şükür kavuşturana diyorum"

Uyarıların ardından... Edirne’de kar yağışı başladı! "Şükür kavuşturana diyorum"

20.01.2024 17:47 | Son Güncelleme:
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Edirne merkezde karla karışık yağmur görülürken, Balkanlara yakın sınır köylerde ise kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar "Kar berekettir, yeryüzünün pisliğini bembeyaz bir örtüyle temizliyor. Kar yağışını çiftçiler de bekliyor. Şükür kavuşturana diyorum" şeklinde yorumlar yaptı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde ve rakımı yüksek köylerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa... Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa...

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan’a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli’de sabaha karşı başlayan sağanak yerini önce karla karışık yağmura, sonra ise tamamen hafif kar yağışına bıraktı. Yerler, otomobillerin üstü ve çatılar hafif şekilde beyaza büründü.

Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kayganlaşmaması için ise kar küreme araçları ve ekipler de hazırlıklarını tamamladı.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

"YILIN İLK KAR YAĞIŞI DÜŞMEYE BAŞLADI"

"YILIN İLK KAR YAĞIŞI DÜŞMEYE BAŞLADI"

Vatandaşlardan Gökhan İlgiç, “2024’e kar girişi ile girdik. Yılın ilk kar yağışı düşmeye başladı. Kar berekettir. Yeryüzünün pisliğini bembeyaz bir örtüyle temizliyor. Kar yağışını çiftçiler de bekliyor. Şükür kavuşturana diyorum” dedi. (İHA)

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kar
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