Vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Hastalıkları söküp atıyor! Kefirin şaşırtan faydaları

Kefir ekşi maya tahıllarıyla yapılan bir içecektir. Tatlı ve kekremsi bir tadı olan kefir, etkili probiyotikler denilince ilk akla gelen besindir. Ancak kefirin diğer faydaları bilinmemektedir. Bu mucizevi gıda birçok hastalık için çözüm kaynağıdır. Özellikle sindirim ve bağırsak sağlığı için büyük etkileri bulunan kefir, ülser ve ishal için önemli bir yere sahiptir. Kefir cilt ve saç sağlığını da güzelleştirir.

KEFİRİN FAYDALARI

GÜÇLÜ PROBİYOTİKTİR Bazı mikroorganizmalar besin olarak alındığında sağlığa yararlı etkileri olabilir. Probiyotikler olarak bilinen bu mikroorganizmalar sağlığı, sindirim, kilo kontrolü, zihinsel sağlık gibi çeşitli şekillerde etkileyebilir. Yoğurt, Batı diyetinde en iyi bilinen probiyotik gıda , ancak kefir aslında daha güçlü bir kaynaktır. Kefir taneleri bakteri ve maya içerir, bu da onu en zengin çeşitli probiyotik kaynağı haline getirir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Araştırmalara göre 8 hafta boyunca düzenli olarak günde 2 bardak kefir içenlerde kötü kolesterol seviyesi azalıyor. Probiyotiklerin vücuda giren kötü kolesterolün etkisini azalttığı düşünülüyor.

ANTİBAKTERİYALDİR Kefirdeki bazı probiyotiklerin, enfeksiyonlara karşı koruması düşünülmektedir. Buna, kefir için eşsiz probiyotik Lactobacillus(bakteri çeşidi) kefiri de dahildir. Araştırmalar, bu probiyotik, Salmonella, Helicobacter Pylori ve Koli Basili de dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilerin gelişimini inhibe edebildiğini gösteriyor. Kefirde bulunan karbonhidrat türü Kefiran’in de antibakteriyel özellikleri vardır.

HÜCRELERİ YENİLER E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidan. Bu özellikleriyle kefir, hücre yıkımına sebep olan toksin maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlar.