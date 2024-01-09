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Yarın okullar tatil edilecek mi? Hangi ilde okullar tatil?

09.01.2024 23:33 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Yarın okullar tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

Yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışı beklenen illerde 10 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın 30'dan fazla ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.  Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Öte yandan Enez ve İpsala kaymakamlıkları da okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.

UZUNKÖPRÜ!DE OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ!

UZUNKÖPRÜ!DE OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
okul tatil
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